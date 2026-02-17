Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Extremo

"¡He esperado tanto!": Ronda Rousey regresa a las MMA después de 10 años

Ronda Roussey en el Royal Rumble en 2019 | GROSBY GROUP
Ronda Roussey en el Royal Rumble en 2019 | GROSBY GROUP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 10:36 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La popular peleadora saldrá del retiro tras una década de ausencia y ahora se enfrentará a Gina Carano en la división de peso pluma

Ronda Rousey se prepara para un regreso espectacular a las artes marciales mixtas, tras una década de ausencia. La excampeona se enfrentará a Gina Carano en un duelo de peso pluma (66 kg).

El combate está programado para el 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California, y será transmitido en exclusiva por Netflix, marcando la primera gala de MMA en vivo en la historia de la plataforma de streaming. La pelea se disputará a cinco asaltos de cinco minutos cada uno, con guantes de 4 onzas.

Ronda Roussey en el combate de Royal Rumble en 2019 | GROSBY GROUP
Ronda Roussey en el combate de Royal Rumble en 2019 | GROSBY GROUP

Ronda Rousey, el regreso tras su retirada de la UFC y su éxito en la WWE

A sus 39 años (12-2 en MMA, 9 victorias por sumisión y 3 por KO), Rousey fue en su momento la imagen de la UFC. Se retiró en 2016, tras dos derrotas consecutivas, y se volcó en la lucha libre profesional, donde cosechó éxitos en la WWE, conquistando tres veces el título femenino, un título por equipos y ganando el célebre Royal Rumble.

Ronda Roussey se enfrenta a Sara McMann en un combate de UFC en Las Vegas en 2014 | AP
Ronda Roussey se enfrenta a Sara McMann en un combate de UFC en Las Vegas en 2014 | AP
¡He esperado tanto para anunciar esto: Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la superpelea más grande en la historia de los deportes de contacto femeninos! Y estamos colaborando con la promotora que pone a los atletas en primer lugar, @mostvaluablepromotions, ¡así como con el streamer más potente del planeta, Netflix! Esto es para todos los fans de las MMA, del pasado, presente y futuro. Próximamente más detalles… muchos más ;) - publicó Ronda Rousey en Instagram

Carano (43 años, 7-1 en MMA), por su parte, se retiró tras su derrota ante Cris Cyborg y se dedicó a la actuación. Ha aparecido en producciones como The Expendables 3, Fast & Furious 7, Entourage y la serie The Mandalorian. "Ronda vino a mí y me dijo que solo había una persona por la que regresaría. Y que su sueño siempre había sido que este combate entre nosotras se hiciera realidad".

Ronda Roussey en el estreno de Mile 22 en agosto de 2018 | AP
Ronda Roussey en el estreno de Mile 22 en agosto de 2018 | AP

“Me agradeció por abrirle puertas en su carrera y, con respeto, me pidió que este combate se materializara. Es un honor para mí. Creo que saldré victoriosa de este combate y espero que no sea fácil, algo que agradezco. Esto es tanto para Ronda y para mí, como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas. ¡Qué momento para estar vivo!”, declaró Carano.

En 2021, fue despedida del elenco de The Mandalorian a raíz de unas publicaciones controvertidas en redes sociales y presentó una demanda contra The Walt Disney Company, que posteriormente se resolvió mediante un acuerdo, según skysports.com.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
UFC
Últimos videos
Lo Último
15:55 Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
15:52 LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
15:51 CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
15:47 Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
15:41 Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
15:32 Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil
15:23 Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
15:20 Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
14:57 Galatasaray sorprende a la Juventus y se enfila a Octavos de Champions
14:48 ¡No le pierden! Cruz Azul sube el precio de los boletos para el partido contra Chivas en el Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
Futbol
17/02/2026
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
Futbol Nacional
17/02/2026
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Futbol Internacional
17/02/2026
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
17/02/2026
Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Contra
17/02/2026
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol Internacional
17/02/2026
Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil