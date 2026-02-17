"¡He esperado tanto!": Ronda Rousey regresa a las MMA después de 10 años

Ronda Rousey se prepara para un regreso espectacular a las artes marciales mixtas, tras una década de ausencia. La excampeona se enfrentará a Gina Carano en un duelo de peso pluma (66 kg).

El combate está programado para el 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California, y será transmitido en exclusiva por Netflix, marcando la primera gala de MMA en vivo en la historia de la plataforma de streaming. La pelea se disputará a cinco asaltos de cinco minutos cada uno, con guantes de 4 onzas.

Ronda Roussey en el combate de Royal Rumble en 2019 | GROSBY GROUP

Ronda Rousey, el regreso tras su retirada de la UFC y su éxito en la WWE

A sus 39 años (12-2 en MMA, 9 victorias por sumisión y 3 por KO), Rousey fue en su momento la imagen de la UFC. Se retiró en 2016, tras dos derrotas consecutivas, y se volcó en la lucha libre profesional, donde cosechó éxitos en la WWE, conquistando tres veces el título femenino, un título por equipos y ganando el célebre Royal Rumble.

Ronda Roussey se enfrenta a Sara McMann en un combate de UFC en Las Vegas en 2014 | AP

¡He esperado tanto para anunciar esto: Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la superpelea más grande en la historia de los deportes de contacto femeninos! Y estamos colaborando con la promotora que pone a los atletas en primer lugar, @mostvaluablepromotions, ¡así como con el streamer más potente del planeta, Netflix! Esto es para todos los fans de las MMA, del pasado, presente y futuro. Próximamente más detalles… muchos más ;) - publicó Ronda Rousey en Instagram

Carano (43 años, 7-1 en MMA), por su parte, se retiró tras su derrota ante Cris Cyborg y se dedicó a la actuación. Ha aparecido en producciones como The Expendables 3, Fast & Furious 7, Entourage y la serie The Mandalorian. "Ronda vino a mí y me dijo que solo había una persona por la que regresaría. Y que su sueño siempre había sido que este combate entre nosotras se hiciera realidad".

Ronda Roussey en el estreno de Mile 22 en agosto de 2018 | AP

“Me agradeció por abrirle puertas en su carrera y, con respeto, me pidió que este combate se materializara. Es un honor para mí. Creo que saldré victoriosa de este combate y espero que no sea fácil, algo que agradezco. Esto es tanto para Ronda y para mí, como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas. ¡Qué momento para estar vivo!”, declaró Carano.

En 2021, fue despedida del elenco de The Mandalorian a raíz de unas publicaciones controvertidas en redes sociales y presentó una demanda contra The Walt Disney Company, que posteriormente se resolvió mediante un acuerdo, según skysports.com.