"¡He esperado tanto!": Ronda Rousey regresa a las MMA después de 10 años
Ronda Rousey se prepara para un regreso espectacular a las artes marciales mixtas, tras una década de ausencia. La excampeona se enfrentará a Gina Carano en un duelo de peso pluma (66 kg).
El combate está programado para el 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California, y será transmitido en exclusiva por Netflix, marcando la primera gala de MMA en vivo en la historia de la plataforma de streaming. La pelea se disputará a cinco asaltos de cinco minutos cada uno, con guantes de 4 onzas.
Ronda Rousey, el regreso tras su retirada de la UFC y su éxito en la WWE
A sus 39 años (12-2 en MMA, 9 victorias por sumisión y 3 por KO), Rousey fue en su momento la imagen de la UFC. Se retiró en 2016, tras dos derrotas consecutivas, y se volcó en la lucha libre profesional, donde cosechó éxitos en la WWE, conquistando tres veces el título femenino, un título por equipos y ganando el célebre Royal Rumble.
¡He esperado tanto para anunciar esto: Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la superpelea más grande en la historia de los deportes de contacto femeninos! Y estamos colaborando con la promotora que pone a los atletas en primer lugar, @mostvaluablepromotions, ¡así como con el streamer más potente del planeta, Netflix! Esto es para todos los fans de las MMA, del pasado, presente y futuro. Próximamente más detalles… muchos más ;) - publicó Ronda Rousey en Instagram
Carano (43 años, 7-1 en MMA), por su parte, se retiró tras su derrota ante Cris Cyborg y se dedicó a la actuación. Ha aparecido en producciones como The Expendables 3, Fast & Furious 7, Entourage y la serie The Mandalorian. "Ronda vino a mí y me dijo que solo había una persona por la que regresaría. Y que su sueño siempre había sido que este combate entre nosotras se hiciera realidad".
“Me agradeció por abrirle puertas en su carrera y, con respeto, me pidió que este combate se materializara. Es un honor para mí. Creo que saldré victoriosa de este combate y espero que no sea fácil, algo que agradezco. Esto es tanto para Ronda y para mí, como para los aficionados y la comunidad de las artes marciales mixtas. ¡Qué momento para estar vivo!”, declaró Carano.
En 2021, fue despedida del elenco de The Mandalorian a raíz de unas publicaciones controvertidas en redes sociales y presentó una demanda contra The Walt Disney Company, que posteriormente se resolvió mediante un acuerdo, según skysports.com.
