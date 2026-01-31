Luis Olivas se deshace en elogios con el Atlante: “Es un club importante y reconocido”

Los Potros de Hierro del Atlante se han reforzado de la mejor manera para el Clausura 2026 y uno de los hombres de experiencia con el que contará es Luis Olivas, exjugador de las Chivas, en busca de dar en una de sus mejores versiones antes de subir a la Liga MX.

El reciente fichaje de los Azulgranas dedicó palabras de entusiasmo antes de iniciar su aventura: “Es un club importante pero hace 13 años, cuando tenía 12, apenas iba empezando profesionalmente, pero sí Atalante es un club importante y reconocido y la verdad contento de estar aquí”, reveló en entrevista con el club.

Luis Olivas, refuerzo del Atlante l X:Atlante

¿Desconoce la Liga de Expansión?

Luis Olivas vuelve a la Liga de Expansión MX en donde tuvo un paso previo con el Tapatío antes de llegar a las Chivas: “Tuve la oportunidad de jugar en Tapatío, antes de estar en Primera División, estuve una temporada en Tapatío, la verdad es un juego muy ríspido, muy de choque, muy rápido, muy dinámico, entonces me va a venir bien y pues Liga de Expansión ya estuve un tiempo.”

El defensa central aseguró que el Atlante siempre es llamativo para jugar: “Cuando el Atlante se mencionó que en seis meses que iba a ser equipo de primera, obviamente muchos quieren venir para acá para ascender”.

Cabe mencionar, que el canterano del Rebaño tuvo poca acción tras su regreso del Mazatlán, equipo en el que estuvo en calidad de cedido, apenas pudo ver acción en ocho partidos, en la categoría Sub-21 quedando fuera de la plantilla de Gabriel Milito.

El defensor sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior, en agosto de 2024, que lo marginó por varios meses. Con las Chivas disputó 46 partidos con el primer equipo. Cabe mencionar, que tuvo en breve paso Tudelano con 19 encuentros.

Luis Olivas se prepara con el Atlante l X:Atlante

Atlante se armó con calidad

Ronaldo Beltrán, Eugenio Pizzuto, Johan Alonzo, Luis Puente, Illian Hernández, Daniel González y la llegada reciente de Luis Olivas, además del entrenador de porteros Diego Estrada y Ricardo Carbajal como DT el Atlante se armó para el Clausura 2026.

La llegada de Pizzuto al "Potro de Hierro" es la de mayor talento que alguna vez deslumbró a nivel internacional. El futbolista mexicano fue pieza clave y subcampeón en el Mundial Sub-17 de 2019, certamen donde además fue galardonado como el tercer mejor jugador del torneo.