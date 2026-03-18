Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Especiales

¡Corre como un Pro! El HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega para romper los cronómetros

HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega para romper los cronómetros | ESPECIAL
HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega para romper los cronómetros | ESPECIAL
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:00 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Si eres de los que no perdona la salida a correr ni aunque diluvie, o si ya tienes la mira puesta en tu siguiente maratón, Huawei acaba de lanzar el arma definitiva para tu muñeca

Olvídate de los relojes estorbosos: el nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2, aterrizó para ser el reloj de cuerpo metálico para corredores más ligero del mercado. Con un peso de apenas 43.5 gramos incluyendo su correa tejida AirDry, este smartwatch ha sido cuidadosamente diseñado, logrando un perfil estilizado que busca pasar desapercibido en la muñeca durante las sesiones más exigentes.

Precisión de élite y resistencia a toda prueba

La precisión es el eje central de esta nueva entrega, la cual presenta una arquitectura de Antena Flotante 3D que permite una mejora del 250 % en la exactitud del posicionamiento respecto a su versión anterior. Este avance tecnológico garantiza que el seguimiento de las rutas sea impecable incluso en entornos urbanos complejos o zonas con alta densidad de edificios, donde otros dispositivos suelen perder la señal.

Además, para asegurar la durabilidad en condiciones extremas, el cuerpo del reloj está fabricado con una aleación de titanio de alta resistencia y grado aeroespacial, mientras que su pantalla está protegida por la segunda generación de Kunlun Glass, más delgado que las pantallas de cristal de zafiro y más resistente a golpes.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 CON Precisión de élite y resistencia a toda prueba | ESPECIAL

Una batería que no te detiene e Inteligencia Artificial para mejorar tu desempeño

En cuanto a la batería, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 promete hasta 14 días de uso ligero o una semana completa bajo un esquema de uso normal, permitiendo además hasta 35 horas continuas de ejercicio con el GPS activo, lo que resulta ideal para corredores de larga distancia o de ultra Trail en carreras de montaña. Es importante destacar que el reloj mantiene una conectividad total, siendo compatible con smartphones que operen bajo sistemas operativos Android e iOS.

Gracias a la IA integrada, también puedes crear tu plan de carrera personalizado. Tomando tus datos físicos, de rendimiento y metas, obtienes un plan que se adapta a tu ritmo, y puedes elegir entre plan de principiante, competitivo, de estilo de vida y más. Tendrás un plan por varias semanas o meses, con entrenamientos programados y un seguimiento preciso.

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 ya se encuentra disponible en una gama de colores que incluye naranja, azul y negro, con un diseño inspirado en la estética de la Fórmula 1. Tras iniciar su preventa el pasado 26 de febrero, el dispositivo comenzará su venta general el próximo 26 de marzo a través de las tiendas oficiales de Huawei, con un precio de lanzamiento de 8 mil 999 pesos mexicanos.

Galería de fotos 9 Fotos
Últimos videos
Lo Último
12:00 “Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
11:54 Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
11:43 Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”
11:34 Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
11:14 "Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil
10:51 VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche
10:47 ¿Te pueden espiar en WhatsApp? Esta es la función que debes revisar y desactivar
10:43 Paro de la CNTE en CDMX provocaría pérdidas económicas, advierte Canaco
10:33 Tigres cree en la remontada ante Cincinnati en la Concacaf Champions Cup
10:10 Oficial: Argentina confirma estadio para su amistoso previo al Mundial 2026
Tendencia
1
Empelotados Faitelson explota en vivo ante mirada del Piojo Herrera: "Déjate de mamad..."
2
Futbol Hirving 'Chucky' Lozano acepta que su futuro será lejos de San Diego FC
3
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
4
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
5
Futbol ¿Regresa Ochoa? Estos son los jugadores mexicanos en Europa que apuntan a ser convocados
6
Contra ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 18 de marzo 2026
Te recomendamos
“Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
Futbol
18/03/2026
“Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
Contra
18/03/2026
Kelly Reales expone presunta infidelidad de su ex pareja con Ricky Martin
Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”
Contra
18/03/2026
Alertan por fraude con códigos QR en CDMX: así operan los “paquetes sorpresa”
Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
Futbol Nacional
18/03/2026
Tigres vs FC Cincinnati: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
"Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil
Futbol
18/03/2026
"Ancelotti, ¿y yo?": Neymar reaccionó luego de quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Brasil
VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche
Contra
18/03/2026
VIDEO: Matan a músico exintegrante de Grupo Niche