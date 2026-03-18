¡Corre como un Pro! El HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega para romper los cronómetros

Olvídate de los relojes estorbosos: el nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2, aterrizó para ser el reloj de cuerpo metálico para corredores más ligero del mercado. Con un peso de apenas 43.5 gramos incluyendo su correa tejida AirDry, este smartwatch ha sido cuidadosamente diseñado, logrando un perfil estilizado que busca pasar desapercibido en la muñeca durante las sesiones más exigentes.

Precisión de élite y resistencia a toda prueba

La precisión es el eje central de esta nueva entrega, la cual presenta una arquitectura de Antena Flotante 3D que permite una mejora del 250 % en la exactitud del posicionamiento respecto a su versión anterior. Este avance tecnológico garantiza que el seguimiento de las rutas sea impecable incluso en entornos urbanos complejos o zonas con alta densidad de edificios, donde otros dispositivos suelen perder la señal.

Además, para asegurar la durabilidad en condiciones extremas, el cuerpo del reloj está fabricado con una aleación de titanio de alta resistencia y grado aeroespacial, mientras que su pantalla está protegida por la segunda generación de Kunlun Glass, más delgado que las pantallas de cristal de zafiro y más resistente a golpes.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 CON Precisión de élite y resistencia a toda prueba | ESPECIAL

Una batería que no te detiene e Inteligencia Artificial para mejorar tu desempeño

En cuanto a la batería, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 promete hasta 14 días de uso ligero o una semana completa bajo un esquema de uso normal, permitiendo además hasta 35 horas continuas de ejercicio con el GPS activo, lo que resulta ideal para corredores de larga distancia o de ultra Trail en carreras de montaña. Es importante destacar que el reloj mantiene una conectividad total, siendo compatible con smartphones que operen bajo sistemas operativos Android e iOS.

Gracias a la IA integrada, también puedes crear tu plan de carrera personalizado. Tomando tus datos físicos, de rendimiento y metas, obtienes un plan que se adapta a tu ritmo, y puedes elegir entre plan de principiante, competitivo, de estilo de vida y más. Tendrás un plan por varias semanas o meses, con entrenamientos programados y un seguimiento preciso.

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 ya se encuentra disponible en una gama de colores que incluye naranja, azul y negro, con un diseño inspirado en la estética de la Fórmula 1. Tras iniciar su preventa el pasado 26 de febrero, el dispositivo comenzará su venta general el próximo 26 de marzo a través de las tiendas oficiales de Huawei, con un precio de lanzamiento de 8 mil 999 pesos mexicanos.