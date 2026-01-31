Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘En América la exigencia es muchísimo mayor a la de Chivas’: Ex Figura del rebaño lanza contundente declaración

Rafa Márquez Lugo, Hiram Mier y Jesús Sánchez en Chivas I MEXSPORT
Aldo Martínez 08:54 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rafael Márquez Lugo aseguró que jugar con las Águilas suele ser mucho más difícil que para el equipo de Verde Valle

Uno de los jugadores queridos por la afición rojiblanca con el equipo fue Rafel Márquez Lugo, quien pese a jugar con la camiseta de Chivas en uno de sus peores momentos de su historia, este siempre dio lo mejor de sí. Sin embargo, el ex jugador confesó que aún así la exigencia en América es mayor, aun en los peores momentos del equipo de Guadalajara.

Rafa Márquez Lugo con Chivas I IMAGO7

¿Qué dijo Márquez Lugo?

El ex jugador de Chivas y América confesó durante un programa con el ‘Burro’ Van Rankin, que el equipo de Guadalajara tiende a ser más ‘permisivo’ con sus jugadores, dándoles más de una oportunidad, en cambio en Coapa, las cosas se llevan de una manera más estricta.

“La exigencia dentro del club es mucho más en América. En el interior sabes que si no consigues los resultados va a allegar la barredora, yo creo que en Chivas consienten más al jugador”, confesó Márquez Lugo.
Rafa Márquez Lugo en Liga MX I IMAGO7

El ahora analista deportivo, aseguró que esta situación tiene una explicación que puede ir más allá de los deportivo, pues Chivas a diferencia de su odiado rival, tiende a ser más ‘permisivo’ debido a problemas extracancha.

“Chivas consciente un poco más al jugador con el tema de no poder reforzarse, no tener las plantillas tan fuertes, siento que el medio en sí es un poco más apapachador con el Guadalajara” sentenció el ex futbolista.
Rafa Márquez Lugo en América I MEXSPORT

Dualidades de América y Chivas

Actualmente en el Clausura 2026, Chivas y Águilas viven momentos muy diferentes, solo que ahora con el rebaño en la parte alta de la tabla y los azulcremas peleando por salir del fondo. Ante esta situación, Márquez hizo una comparación donde explica que estas circunstancias en América son ‘crisis’, mientras que en Guadalajara se vive de otra manera.

“Lo que estamos diciendo de América, cualquier cosa es crisis, América polariza, siempre tienes que ir a un lado o a otro, con los que le pegan y no, pero con Guadalajara no tanto”, concluyó Rafa.
América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7

Hoy en día Chivas viven un buen momento en Liga MX, pues suman tres victorias de manera consecutiva y desfila en el liderato general de la competencia. Por su parte, América no ha logrado ganar durante todo el 2026, además de no poder conseguir un solo gol en tres juegos, cayendo hasta la posición 15.

Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones