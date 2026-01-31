‘En América la exigencia es muchísimo mayor a la de Chivas’: Ex Figura del rebaño lanza contundente declaración

Uno de los jugadores queridos por la afición rojiblanca con el equipo fue Rafel Márquez Lugo, quien pese a jugar con la camiseta de Chivas en uno de sus peores momentos de su historia, este siempre dio lo mejor de sí. Sin embargo, el ex jugador confesó que aún así la exigencia en América es mayor, aun en los peores momentos del equipo de Guadalajara.

Rafa Márquez Lugo con Chivas I IMAGO7

¿Qué dijo Márquez Lugo?

El ex jugador de Chivas y América confesó durante un programa con el ‘Burro’ Van Rankin, que el equipo de Guadalajara tiende a ser más ‘permisivo’ con sus jugadores, dándoles más de una oportunidad, en cambio en Coapa, las cosas se llevan de una manera más estricta.

“La exigencia dentro del club es mucho más en América. En el interior sabes que si no consigues los resultados va a allegar la barredora, yo creo que en Chivas consienten más al jugador”, confesó Márquez Lugo.

Rafa Márquez Lugo en Liga MX I IMAGO7

El ahora analista deportivo, aseguró que esta situación tiene una explicación que puede ir más allá de los deportivo, pues Chivas a diferencia de su odiado rival, tiende a ser más ‘permisivo’ debido a problemas extracancha.

“Chivas consciente un poco más al jugador con el tema de no poder reforzarse, no tener las plantillas tan fuertes, siento que el medio en sí es un poco más apapachador con el Guadalajara” sentenció el ex futbolista.

Rafa Márquez Lugo en América I MEXSPORT

Dualidades de América y Chivas

Actualmente en el Clausura 2026, Chivas y Águilas viven momentos muy diferentes, solo que ahora con el rebaño en la parte alta de la tabla y los azulcremas peleando por salir del fondo. Ante esta situación, Márquez hizo una comparación donde explica que estas circunstancias en América son ‘crisis’, mientras que en Guadalajara se vive de otra manera.

“Lo que estamos diciendo de América, cualquier cosa es crisis, América polariza, siempre tienes que ir a un lado o a otro, con los que le pegan y no, pero con Guadalajara no tanto”, concluyó Rafa.

América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7