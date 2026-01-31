Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Se viene nuevo festejo! 'Hormiga' González confiesa cuál será su siguiente celebración

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT
Marcos Olvera García 08:46 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del rebaño explicó la razón de su celebración a lo Dragon Ball y ya adelantó cuál será su siguiente celebración cuando marque con el Rebaño Sagrado

Armando 'La Hormiga' González, se ha caracterizado (más que por sus goles) por los festejos que acompañan a las dianas que mete con las Chivas en su participación en la Liga MX.

El joven delantero mexicano ha sido volteado a ver gracias a sus festejos, los cuales hace en alusión a algún anime, aunque el último fue realmente especial para el atacante de Chivas.

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

Durante una entrevista con ESPN, González confesó la razón por la cual festejó como Goku, personaje de Dragon Ball, asegurando que un niño que va constantemente a Verde Valle le pidió que festejara de esa manera.

Tras ser cuestionado sobre el festejo en alusión a Dragon Ball, González adelantó cuál será su siguiente festejo, si le logra marcar al Atlético de San Luis en esta cuarta jornada del Clausura 2026.

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

"No tengo idea de otro festejo, a veces, ahorita que me ponga a ver ani se me ocurra uno, lo trato de visualizar, la verdad, todavía no tengo idea de cual será mañana, tal vez el Jutsu, creo que un festejo siempre es especial de hacer", comentó González

González, que terminó siendo líder goleador durante el torneo pasado, lleva dos goles en tres jornadas disputadas del presente certamen, teniendo 14 goles en lo que llevamos del año calendario.

Las Chivas enfrentarán este sábado al Atlético de San Luis en la cancha del Alfonso Lastras.

Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones