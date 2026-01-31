¡Se viene nuevo festejo! 'Hormiga' González confiesa cuál será su siguiente celebración

Armando 'La Hormiga' González, se ha caracterizado (más que por sus goles) por los festejos que acompañan a las dianas que mete con las Chivas en su participación en la Liga MX.

El joven delantero mexicano ha sido volteado a ver gracias a sus festejos, los cuales hace en alusión a algún anime, aunque el último fue realmente especial para el atacante de Chivas.

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

Durante una entrevista con ESPN, González confesó la razón por la cual festejó como Goku, personaje de Dragon Ball, asegurando que un niño que va constantemente a Verde Valle le pidió que festejara de esa manera.

Tras ser cuestionado sobre el festejo en alusión a Dragon Ball, González adelantó cuál será su siguiente festejo, si le logra marcar al Atlético de San Luis en esta cuarta jornada del Clausura 2026.

"No tengo idea de otro festejo, a veces, ahorita que me ponga a ver ani se me ocurra uno, lo trato de visualizar, la verdad, todavía no tengo idea de cual será mañana, tal vez el Jutsu, creo que un festejo siempre es especial de hacer", comentó González

González, que terminó siendo líder goleador durante el torneo pasado, lleva dos goles en tres jornadas disputadas del presente certamen, teniendo 14 goles en lo que llevamos del año calendario.