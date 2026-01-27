Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Antonio Sancho se inspira en Chivas para que Pumas sea la base del Tri : “El futbol es de momentos”

Jugadores de Pumas durante la J3 del Clausura 2026 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 08:06 - 27 enero 2026
El vicepresidente deportivo de los universitarios habló sobre la mini gira de la Selección Mexicana

Culminó la mini gira de la Selección Mexicana en Centro y Sudamérica tras medirse a Panamá y Bolivia, en donde la base de seleccionados fueron ocho jugadores de Chivas, ante Antonio Sancho, vicepresidente de Pumas aseguró que el futbol es de momentos.

El directivo de los universitarios puso como ejemplo el gran momento con el que arrancó Chivas el torneo y esa situación ha provocado que se inspire en encontrar los buenos resultados para que jugadores de Pumas vuelvan al Tri.

Elementos de Pumas l IMAGO7

“Todo se basa en los resultados. Seguramente, si estuviéramos de líderes, llamas más la atención. Tú ves a Chivas, han tenido un buen proceso en el último año o en el último torneo y en este inicio de torneo, pues han estado destacando con victorias, ahora les convocan a muchos jugadores”, resaltó en entrevista con FOX Sports.

Sancho tiene identificado que el futbol es de momentos que te pueden catapultar: “Yo creo que tiene que ver eso, porque si tú ves el antecedente de Chivas, creo que tampoco era para tener ocho. Va un poco del momento, así es el futbol, el futbol es de momentos”.

¿Hay ilusión previo al Mundial 2026?

Antonio Sancho resaltó que le ilusiona los buenos resultados Pen la antesala del Mundial 2026:“Si ahorita destacamos, ganamos mucho y alguien (de Pumas) está destacando, seguramente lo van a convocar para el Mundial, porque lo que necesitas es a los mejores jugadores en el mejor momento”

Jordan Carrillo l IMAGO7

¿Quiénes fueron los convocados de Chivas?

Javier Aguirre dio a conocer la lista de 27 jugadores convocados para los duelos ante Panamá y Bolivia, y una vez más Chivas se volvió el protagonista, después de varias convocatorias de no hacerlo, el buen arranque en el Clausura 2026 provocó que se tomaran en cuenta.

Pumas vs León l IMAGO7

El “Vasco” llevó una combinación de experiencia, talento joven y futbolistas consolidados en la Liga MX, en una convocatoria que busca fortalecer la identidad del equipo. Hay que destacar que, ocho futbolistas ligados a Chivas fueron considerados para este microciclo de trabajo de la Selección Mayor.

Javier Aguirre incluyó a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González, como representantes de Chivas para los partidos de este febrero.

