Estadística pone 'en duda' grandeza de Chivas y Pumas

La Liga MX, durante los últimos cinco torneos, ha sido dominado por cinco equipos, los cuales han estado constantemente en liguillas y han dicho presente en las definiciones por los campeonatos.

Fuera de esos cinco equipos figuran las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, escuadras que en los últimos dos años y medio de futbol han estado lejos de los reflectores de los primeros lugares en la Liga MX.

Esta estadística exhibe a Pumas y a Chivas | MEXSPORT

La poca regularidad de los equipos de la Universidad Nacional y de Guadalajara, Jalisco, los tiene fuera de los primeros cinco sitios de las escuadras que han sumado más puntos en los últimos dos años y medio.

El equipo que más unidades ha sumado en estos últimos cinco torneos es el América, escuadra que tiene un total de 172 puntos, casualmente, el equipo de Coapa ha ganado tres de los cinco campeonatos más recientes.

Los Diablos Rojos del Toluca son el segundo equipo con más puntos en la Liga MX, la escuadra choricera suma un total de 169 unidades, siendo bicampeón en estos dos años y medio.

El tercer sitio es para los Tigres de Guido Pizarro, quienes han sumado un total de 168 unidades, Cruz Azul es cuarto con 166 puntos y Rayados se ubica en la quinta posición con 161 puntos.

Lejos, están las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes solo han conseguido sumar 142 unidades en 85 jornadas desde el torneo Apertura 2023.

Durante 85 partidos disputados, los Pumas de la UNAM solo han podido sumar un total de 133 puntos, a 39 unidades de lo realizado por América en estos dos años y medio.

El equipo que más lejos ha llegado en estos dos años y medio es Pumas, que jugó las Semifinales de torneo Apertura 2023, donde quedaron eliminados frente a los Tigres de la UANL.

Chivas ha tenido su mejor participación en el torneo Clausura 2024, también llegando a Semifinales y cayendo ante las Águilas del América.