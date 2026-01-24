¿Desprecia al América? Raphael Veiga no está convencido de fichar con las Águilas

Se cae el fichaje estrella. A pesar de reportes que aseguraban que América y Palmeiras ya tenían un acuerdo para concretar el traspaso de Raphael Veiga, parece que las negociaciones están esperando a la última respuesta del futbolista quien no está convencido de firmar con las Águilas.

De acuerdo con información de RÉCORD, el club paulista aceptará la propuesta del América bajo la fórmula de préstamo con compra obligatoria. En términos económicos, América cubrirá solo un porcentaje del monto total acordado y se hará cargo del salario completo del futbolista, que ronda los 2.7 millones de dólares.

Quieren cerrar el fichaje | MEXSPORT

Negociaciones esperan al futbolista

Las Águilas y el club brasileño están buscando una resolución rápida para que el futbolista pueda integrarse al club previo al cierre de mercado el próximo 9 de febrero. Palmeiras espera una conclusión a principios de la próxima semana para poder buscar un reemplazo, en caso de que se confirme la salida.

El problema para ambas partes es que, el futbolista aún no está convencido de poder llegar al futbol mexicano. De acuerdo con reportes brasileños, revelan que Raphael Veiga aún no está completamente convencido de su traspaso. Veiga está dispuesto a escuchar la oferta, pero aún no se ha tomado una decisión.

Esperan la respuesta del jugador | MEXSPORT

América no tiene plazas disponibles

La decisión de Veiga no es la única problemática que afronta las negociaciones pues, el conjunto azulcrema debe liberar una plaza de No Formado en México, si es que quiere poder registrar al futbolista. El equipo tiene en mente la salida de Víctor Dávila o José Zúñiga, quienes ocupan cupo de extranjero dentro del plantel y han perdido protagonismo con el equipo.

De momento, América continúa con su preparación rumbo a la Jornada 4 del Clausura 2026. El equipo marcha en los últimos puestos tras sumar dos empates y una derrota y, tras tres partidos, aún no ha logrado marcar un gol.