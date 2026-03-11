Cholo Simeone celebra continuidad de Griezmann y Julián Álvarez tras triunfo ante Tottenham

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebró la continuidad del delantero francés Antoine Griezmann hasta el final de la temporada 2025-26 y expresó su deseo de cerrar una campaña destacada en todas las competiciones, tras la victoria 5-2 frente al Tottenham Hotspur en la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

El técnico argentino se mostró satisfecho después de que el atacante confirmara que permanecerá en el equipo rojiblanco hasta concluir la presente campaña, decisión que se dio a conocer tras el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

“Me pone muy contento la explicación de Antoine”, reconoció Simeone en conferencia de prensa. “Él sabe lo importante que es para la historia del Atlético de Madrid. Ojalá que tenga la posibilidad de terminar como se lo merece, de la mejor manera y para eso ojalá que lo podamos ayudar, que él nos siga ayudando y cerremos una temporada extraordinaria”, afirmó.

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP

Destaca el momento de Julián Álvarez

Entre los nombres propios del encuentro, el entrenador destacó la actuación del delantero argentino Julián Álvarez, quien marcó dos goles durante el partido y que recientemente ha sido rumorado para llegar al Barcelona.

“Yo lo veo muy feliz, lo veo contento, lo veo haciendo goles, creo que dentro de los equipos que ha estado el Atlético de Madrid ha sido el equipo que más goles ha hecho. Se le ve con mucha ilusión, comprometido con lo que le pasa al equipo, súper positivo en cuanto a lo que necesita el equipo”, declaró.

'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Simeone también habló sobre el futuro del atacante y expresó su deseo de que continúe en el club durante varios años. “Yo estoy feliz con él, ojalá que pueda quedarse muchos años en el Atlético de Madrid y ojalá podamos seguir construyendo un mejor equipo para que los futbolistas importantes se quieran quedar”, indicó.

Esta temporada el delantero argentino ya suma siete anotaciones en Champions, ocho en LaLiga y uno más en la Copa del Rey. Aunque en la liga ya parecen estar fuera de los puestos de pelea por el título, el club está ilusionado con poder levantar tanto el trofeo de Copa del Rey y de la Champions.