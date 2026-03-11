Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cholo Simeone celebra continuidad de Griezmann y Julián Álvarez tras triunfo ante Tottenham

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Rafael Trujillo 22:52 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico de Atlético de Madrid elogió a sus jugadores tras la victoria

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, celebró la continuidad del delantero francés Antoine Griezmann hasta el final de la temporada 2025-26 y expresó su deseo de cerrar una campaña destacada en todas las competiciones, tras la victoria 5-2 frente al Tottenham Hotspur en la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

El técnico argentino se mostró satisfecho después de que el atacante confirmara que permanecerá en el equipo rojiblanco hasta concluir la presente campaña, decisión que se dio a conocer tras el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

Me pone muy contento la explicación de Antoine”, reconoció Simeone en conferencia de prensa. “Él sabe lo importante que es para la historia del Atlético de Madrid. Ojalá que tenga la posibilidad de terminar como se lo merece, de la mejor manera y para eso ojalá que lo podamos ayudar, que él nos siga ayudando y cerremos una temporada extraordinaria”, afirmó.

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP

Destaca el momento de Julián Álvarez

Entre los nombres propios del encuentro, el entrenador destacó la actuación del delantero argentino Julián Álvarez, quien marcó dos goles durante el partido y que recientemente ha sido rumorado para llegar al Barcelona.

Yo lo veo muy feliz, lo veo contento, lo veo haciendo goles, creo que dentro de los equipos que ha estado el Atlético de Madrid ha sido el equipo que más goles ha hecho. Se le ve con mucha ilusión, comprometido con lo que le pasa al equipo, súper positivo en cuanto a lo que necesita el equipo”, declaró.
'Cholo' Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

Simeone también habló sobre el futuro del atacante y expresó su deseo de que continúe en el club durante varios años. “Yo estoy feliz con él, ojalá que pueda quedarse muchos años en el Atlético de Madrid y ojalá podamos seguir construyendo un mejor equipo para que los futbolistas importantes se quieran quedar”, indicó.

Esta temporada el delantero argentino ya suma siete anotaciones en Champions, ocho en LaLiga y uno más en la Copa del Rey. Aunque en la liga ya parecen estar fuera de los puestos de pelea por el título, el club está ilusionado con poder levantar tanto el trofeo de Copa del Rey y de la Champions.

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP
Últimos videos
Lo Último
23:44 Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
23:32 Cal Raleigh rompe el silencio: ¿Por qué ignoró el saludo de Randy Arozarena?
23:22 Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions
23:13 Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2
23:03 Criterio de desempate Clásico Mundial: ¿Qué resultado necesita México para avanzar de ronda?
22:52 Cholo Simeone celebra continuidad de Griezmann y Julián Álvarez tras triunfo ante Tottenham
22:25 ¡Maxx Crosby regresa a Raiders! Baltimore cancela el intercambio con Las Vegas
22:17 México vs Italia ¿Dónde y cuándo ver el último juego de Grupos del Tri en el Clásico Mundial?
22:04 Festival del Helado 2026 llega a CDMX: dos días para pecar sin culpa
21:41 EXCLUSIVA: Merenglass prepara canción para el Mundial 2026 y lanza colaboración con Alex Lora de EL TRI
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
2
Opinión WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
3
Futbol Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
4
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
5
Contra Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos
6
Lucha Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA
Te recomendamos
Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
Futbol Nacional
10/03/2026
Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
Cal Raleigh se negó a saludar a Arozarena | CAPTURA
Beisbol
10/03/2026
Cal Raleigh rompe el silencio: ¿Por qué ignoró el saludo de Randy Arozarena?
Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions
Futbol Internacional
10/03/2026
Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions
Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2
Contra
10/03/2026
Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2
Alek Thomas en celebración durante el Clásico Mundial 2026 | AP
Beisbol
10/03/2026
Criterio de desempate Clásico Mundial: ¿Qué resultado necesita México para avanzar de ronda?
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Futbol
10/03/2026
Cholo Simeone celebra continuidad de Griezmann y Julián Álvarez tras triunfo ante Tottenham