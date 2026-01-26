Selección Mexicana: ¿Cuántos minutos tuvieron los convocados de Chivas?

La Selección Mexicana terminó su mini gira por Centro y Sudámerica en la que arrojó par de victorias por la mínima en su visita a Panamá y Bolivia, tras dos partidos revisamos como les fue a los ochos futbolistas de Chivas en su llamado en este inicio de 2026.

Raúl Rangel

El Tala Rangel fue el único futbolista de todos los convocados por Javier Aguirre que completó los dos partidos, disputando todos los minutos disponibles (180 min), manteniendo el cero en su arco y dejando en la banca a Ángel Malagón y Carlos Acevedo.

Tala Rangel l IMAGO7

Brian Gutiérrez

El recién refuerzo de las Chivas Brian Gutiérrez hizo su debut ante Panamá que generó diversas críticas debido a que no cantó el himno mexicano, en suelo canalero jugó 57 minutos, arrancando como titular, y ante Bolivia ingresó al 74 acumulando un total de 73 minutos en el terreno de juego.

Luis Romo

El mediocampista de las Chivas sumó 106 minutos con el Tri tras arrancar como titular ante Panamá e ingresar en el minuto 74 ante Bolivia en donde alineó como capitan y terminó pintado de amarillo tras el primer cotejo en Centroamérica.

Luis Romo l IMAGO7

Roberto Alvarado

El desequilibrante Roberto Alvarado fue tomado en cuenta por Javier Aguirre para el primer juego como titular; sin embargo, salió del terreno de juego al 57’ y ante Bolivia no fue incluido para sumar minutos en Santa Cruz.

Richard Ledezma

El exjugador del PSV destacó como titular ante Panamá por la lateral de la derecha; pero, para el segundo juego terminó por quedarse en la banca ante la inclusión de Jorge Sánchez por la misma pradera de juego haciendo mancuerna con Jesús Gallardo.

Jugadores de Chivas l IMAGO7

Armando González

Armando “Hormiga” González tuvo actividad en los dos duelos de la gira, ante panamá jugó 23 minutos ingresando de cambio al 67’ y en el segundo partido lo hizo como titular saliendo al minuto 57 para sellar 80 minutos de juego durante el llamado.

Bryan González

El lateral por izquierda arrancó ante Panamá para jugar 85 minutos, mientras tanto en la visita a Santa Cruz el jugador de las Chivas se quedó en la banca. Finalmente, Ángel Sepúlveda se quedó sin ver minutos de juego, siendo uno de cuatro seleccionados en la convocatoria sin acción.