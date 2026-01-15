Chivas vuelve a ser la base del Tri: Aguirre presenta su lista para Panamá y Bolivia

La Selección Mexicana ya tiene rostro para su primer gran reto del 2026. Javier Aguirre dio a conocer la lista de 27 jugadores convocados para los duelos ante Panamá y Bolivia, y una vez más Chivas se convierte en la base del Tricolor.

El “Vasco” apuesta por una combinación de experiencia, talento joven y futbolistas consolidados en la Liga MX, en una convocatoria que busca fortalecer la identidad del equipo.

En la portería destacan Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, una terna que mezcla seguridad, juventud y recorrido internacional. En defensa aparecen nombres como Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Víctor Guzmán y Ramón Juárez, además de Eduardo Águila y Everardo López.

En el mediocampo, el técnico confía en hombres de equilibrio y salida como Luis Romo, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Obed Vargas, acompañados por jóvenes como Iker Fimbres, Denzell García y Kevin Castañeda, lo que refleja la intención de construir una nueva generación alrededor de futbolistas ya probados.

Al frente, México contará con talento, velocidad y gol. Diego Lainez, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora aportarán desequilibrio, mientras que Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Armando González serán las cartas para atacar el área rival.

Los 27 convocados de México

Porteros:

Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo

Defensas:

Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo, Bryan González

Mediocampistas:

Luis Romo, Erik Lira, Denzell García, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz

Delanteros:

Brian Gutiérrez, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Ángel Sepúlveda, Germán Berterame, Armando González.