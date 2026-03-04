¡El único invicto! Toluca viene de atrás y vence a Pumas de visita

Adiós invicto. Pumas cayó en la Jornada 9 del Clausura 2026, fecha en la que enfrentó al Bicampeón del futbol mexicano, Toluca. Los Diablos son ahora el único equipo que no ha perdido, pese al sufrimiento que Universidad Nacional les hizo pasar. Una remontada fue lo que necesitó el cuadro mexiquense para dejar el resultado 2-3.

Jugadores de Toluca festejando la remontada | MEXSPORT

¿Cómo fue el triunfo de Toluca sobre Pumas?

Ante una afición más entregada que nunca, Pumas encontró la motivación necesaria para conseguir la primera anotación. Robert Morales fue el encargado de adelantar al conjunto auriazul por la vía del penalti.

La típica frase de “gol perdonado es gol en contra” se hizo valer en el encuentro, pues el mismo Morales pasó de héroe a villano al errar un disparo con el arco vacío. A la siguiente jugada, Jesús Angulo puso el empate en el Olímpico Universitario.

Pumas festejó adelantarse en el partido ante Toluca | IMAGO7

La marca invicta se resistió por un largo tiempo, pero fue al 63’ que Álvaro Angulo le dio la ventaja nuevamente a Universidad Nacional, para que la ilusión estuviera más viva que nunca de derrocar al Bicampeón del futbol mexicano.

Los Diablos no cruzaron los brazos y fue Diego Barbosa quien disparó con potencia para vencer a Keylor Navas y colocar la igualdad en el marcador. El arquero costarricense salvó en más de una ocasión a su equipo con atajadas clave.

Paulinho fue el autor del gol de la remontada para silenciar las gradas del Olímpico Universitario. Tras una breve revisión en el VAR, Marco Antonio Ortiz validó la anotación del delantero portugués.

Paulinho le dio el triunfo a Toluca en su visita a CU |MEXSPORT

Lo positivo para Pumas

Pumas pierde el invicto, pero una de las noticias positivas para Efraín Juárez es que vencieron el arco del Toluca en dos ocasiones; los Diablos habían recibido esa cantidad durante todo el torneo, y siguen como la mejor defensiva del Clausura 2026.

Por otro lado, Toluca es el único invicto en nueve fechas del semestre, una marca importante que pone el panorama todavía más positivo en su búsqueda del Tricampeonato. Los de Antonio Mohamed son superiores y así lo demuestran en cada enfrentamiento.