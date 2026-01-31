Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga

Raphael Veiga ante la afición de Palmeiras l X:raphaelveiga23
Ramiro Pérez Vásquez 00:49 - 31 enero 2026
El brasileño arribará a la CDMX para firmar con el América

De manera nostálgica despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga, a la salida de las instalaciones del club, quien partirá a la Ciudad de México para firmar y convertirse en nuevo refuerzo del Club América de cara al Clausura 2026 en busca de enderezar el rumbo en este comienzo.

En su último día como jugador del ‘Verdao’ el futbolista sudamericano fue despedido con una emotiva oleada de ‘Olés’ antes de poner su mirada en México, el jugador es uno de los máximos ídolos en pasado reciente del equipo brasileño.

Veiga mirando a una parte del estadio l X:raphaelveiga23

¿Cuál será su contrato en América?

Fuentes cercanas a la operación indicaron que el jugador de 30 años llegará a Coapa con un préstamo con opción a compra, con un cargo de 1.5 millones de dólares. El América tendrá hasta el 16 de diciembre para ejercer la adquisición definitiva, valuada en seis millones de dólares.

Además, las Águilas están cerca de liberar la plaza de No Formado en México para la llegada de Veiga, pues todo parece indicar que Rodrigo Aguirre partirá a Tigres. Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, Búfalo estará en la órbita de los de la U de Nuevo León.

Raphael Veiga con la camiseta de Palmeiras l X:raphaelveiga23

Cabe mencionar, que el Verdao anunció a los jugadores que tendrán disponible para su próximo encuentro ante Botafogo en el Campeonato Paulista, en el cual se hizo mención al mediocampista de 30 años.

Sin embargo, el equipo de Sao Paulo comentó que el futbolista estuvo en el centro de entrenamiento, pero no participó debido a una cesión con un nuevo club y ese equipo sería el conjunto dirigido por André Jardine.

Raphael Veiga en Sudamérica l X:raphaelveiga23

¿Se convenció o lo convencieron?

Cabe mencionar que las Águilas y el club brasileño estaban buscando una resolución rápida, desde hace días, para que el futbolista pudiera integrarse al club previo al cierre de mercado el próximo 9 de febrero. Palmeiras espera una conclusión a principios de la próxima semana para poder buscar un reemplazo, en caso de que se confirme la salida.

El problema para ambas partes es que, el futbolista no estaba convencido de poder llegar al futbol mexicano. De acuerdo con reportes brasileños, revelaban que Raphael Veiga no se encontraba completamente convencido de su traspaso. Veiga estaba dispuesto a escuchar la oferta, pero aún no había tomado una decisión.

