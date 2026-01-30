Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Emilio Azcárraga sorprendió a jugadores de América con visita a Coapa

Azcárraga visitó Coapa de sorpresa antes del juego ante Necaxa
Daniel Estrada Navarrete 12:57 - 30 enero 2026
El dueño del cuadro azulcrema llegó de sorpresa al entrenamiento del equipo dirigido por André Jardine previo al encuentro ante Necaxa

Sorprendidos por la visita del ‘Patrón’. Emilio Azcárraga arribó a Coapa este viernes previo a la Jornada 4 del Clausura 2026 en donde el América enfrentará a Necaxa. Ante esto, Sebastián Cáceres, defensa de las Águilas, dijo que fue inesperada la presencia del mandamás del equipo, sin embargo, señaló que eso los motiva de cara a los objetivos que tienen durante este semestre.

A partir de este fin de semana, las Águilas tendrán actividad cada tres o cuatro días, pues además de la Liga MX, también disputarán la CONCACAF Champions Cup. De estas dos, el torneo continental es uno de los objetivos principales, pues en los últimos años se han quedado cortos en busca del título internacional.

América recibió la visita de Azcárraga en pleno entrenamiento | X: @ClubAmerica

Previo a encarar esto, Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Ollamani, visitó Coapa, en donde hablará con los jugadores y cuerpo técnico de cara a estos retos. Sobre la visita, Cáceres aseguró que en lugar de ponerles presión, los motiva, pues el directivo les da la confianza necesaria para lograr los objetivos que se trazan cada semestre.

¿Qué dijo Cáceres sobre la visita de Azcárraga?

“Fue inesperado, pero siempre es grato que esté acá porque viene a manifestar las expectativas que tiene en nosotros y toda la fe que pone en nosotros para conseguir las cosas que queremos. Si está acá es porque nos da la confianza de que si podemos lograr lo que nos proponemos”, señaló el defensor charrúa.
Asimismo, Cáceres aseguró que buscarán pelear el título en ambas competencias. Sin embargo, dejó claro que la CONCACAF Champions Cup es una ‘cuenta pendiente’ que no solo es exigencia de Emilio Azcárraga, sino también de la afición.

“Eso sí lo sabemos. Tenemos que ganar todas las competencias, siempre estamos con ese objetivo en todo lo que se nos ponga. En Concachampions estamos muy enfocados en poder ganarla porque es algo que se nos exige, no solo el ‘Patrón’ sino también la afición quiere que ganemos un título internacional”, agregó.

Cabe resaltar que en las dos últimas ediciones, América se quedó en Semifinales del certamen. En 2024, los comandados por André Jardine fueron eliminados ante Pachuca, mientras que en 2025 cayeron ante Cruz Azul en la misma instancia. Por lo tanto, el torneo continental es uno de los objetivos principales para este semestre.

