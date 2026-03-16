¿Bombazo? Monterrey tiene en la mira firmar a un viejo conocido de Chivas

¿Nueva era? Las cosas en Rayados parece que no están saliendo conforme a lo planeado y cambios drásticos podrían llegar después de la Copa del Mundo. La Pandilla ya no solo piensa en salvar esta temporada sino en construir la siguiente y un nombre de talla mundial suena para llegara al club.

Escudo Rayados de Monterrey | MEXSPORT

FERNANDO HIERRO EN LA MIRA DE RAYADOS

Monterrey atraviesa días de profunda incertidumbre y ras la destitución de Domènec Torrent y con un Clausura 2026 que aún navega en la irregularidad, la directiva de FEMSA analiza tomar una decisión importante y no solo se busca un cambio en el banquillo, sino una reestructuración total desde la cúpula deportiva.

De acuerdo con información de Estadio Deportes, el nombre que encabeza la lista de deseos en las oficinas de El Barrial es el de Fernando Hierro. El histórico ex capitán del Real Madrid y la Selección Española es la opción número uno para asumir la dirección deportiva de la institución, puesto que actualmente ocupa José Antonio Noriega.

Desde su llegada en 2022, el proyecto de José Antonio Noriega ha estado marcado por inversiones millonarias y altas expectativas que no siempre se tradujeron en los títulos esperados. La salida de Torrent y el mal momento en el presente torneo habrían agotado la paciencia de los altos mandos, quienes ven en Hierro la figura de autoridad y experiencia necesaria para gestionar una de las plantillas más costosas del continente.

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

HIERRO Y SU PASO POR LIGA MX

La posible llegada de Hierro no es un experimento a ciegas para Monterrey, pues hay que recordar que ya tuvo una primera etapa en la Liga MX con Chivas y gestión en el Guadalajara es recordada como un periodo de estabilidad y crecimiento para el club tapatío.

Bajo su mando, Chivas recuperó el protagonismo perdido, y logró llegar a una Final de liga de la mano de Veljko Paunovic, misma que tenía prácticamente en la bolsa y lamentablemente terminaron perdiendo.

La salida de Fernando Hierro de Chivas y la Liga MX no se dio por malos resultados, sino por una oferta 'irresistible' que le llegó al español desde Arabia Saudita para trabajar en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Fernando Hierro, exdirectivo de Chivas | IMAGO7

Tras su etapa con el club árabe, donde desempeñó funciones directivas durante poco más de un año, el español se encuentra libre desde el verano de 2025. Esta disponibilidad absoluta facilita las negociaciones para que Monterrey pueda dar el "golpe sobre la mesa" que planea para el próximo torneo.