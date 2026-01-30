Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo

Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:58 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador francés compartió por medio de redes sociales una advertencia para las personas que discriminó a su familia

"Siempre voy a luchar por proteger a los míos". Con ese contundente mensaje, Allan Saint-Maximin, jugador de America, dejó claro que no permitirá que su familia, principalmente sus hijos, sean víctimas de discriminación y de racismo.

Allan Saint-Maximin y André Jardine durante un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin y André Jardine durante un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

En medio de un momento complicado para las Águilas, que comenzaron el Clausura 2026 de la Liga MX sin victorias, el francés se olvidó un momento del futbol y compartió el lamentable momento que vivió su familia. Aunque no dio detalles de lo ocurrido, puso énfasis de que no pueden permitirse más actos de odio en la sociedad.

¿Qué dijo Maximin sobre lo ocurrido con sus hijos?

En una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual incluyó fotos de sus hijos, Maximin escribió su reflexión sobre el racismo y cómo lo ha vivido. "El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos".

"Me están atacando y eso no es problema. He crecido y he aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: los ataques contra mis hijos", escribió el futbolista, quien reiteró que hará lo que esté en sus manos para que su familia tenga una mejor vida.

Allan Saint-Maximin durante el partido de América contra Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin durante el partido de América contra Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7

"Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad", añade el mensaje de Maximin, que llegó a Coapa en el pasado Clausura 2025.

Allan Saint-Maximin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Maximin 'amenaza' a los ofensores de sus hijos

En el mismo mensaje, el jugador de América hizo una invitación a sus seguidores a que reflexionen, ya que cada "ser humano es único y precioso", y por ello el trato respetuoso y con dignidad no puede faltar. "Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y no tengan que lidiar con comportamientos absurdos e insignificantes que sólo están destinados a destruir y dividir".

Y para finalizar, dejó claro que no tiene miedo de enfrentarse a quien intimide o moleste a su familia. "A los que se atrevieron a meterse con mis hijos les digo: cometieron un error. Siempre voy a luchar para proteger a los míos, y no hay persona o amenaza que me asuste. La única persona en esta tierra que me asusta es Dios".

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años