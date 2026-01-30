¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo

"Siempre voy a luchar por proteger a los míos". Con ese contundente mensaje, Allan Saint-Maximin, jugador de America, dejó claro que no permitirá que su familia, principalmente sus hijos, sean víctimas de discriminación y de racismo.

Allan Saint-Maximin y André Jardine durante un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

En medio de un momento complicado para las Águilas, que comenzaron el Clausura 2026 de la Liga MX sin victorias, el francés se olvidó un momento del futbol y compartió el lamentable momento que vivió su familia. Aunque no dio detalles de lo ocurrido, puso énfasis de que no pueden permitirse más actos de odio en la sociedad.

¿Qué dijo Maximin sobre lo ocurrido con sus hijos?

En una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual incluyó fotos de sus hijos, Maximin escribió su reflexión sobre el racismo y cómo lo ha vivido. "El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos".

"Me están atacando y eso no es problema. He crecido y he aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: los ataques contra mis hijos", escribió el futbolista, quien reiteró que hará lo que esté en sus manos para que su familia tenga una mejor vida.

Allan Saint-Maximin durante el partido de América contra Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7

"Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad", añade el mensaje de Maximin, que llegó a Coapa en el pasado Clausura 2025.

Allan Saint-Maximin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Maximin 'amenaza' a los ofensores de sus hijos

En el mismo mensaje, el jugador de América hizo una invitación a sus seguidores a que reflexionen, ya que cada "ser humano es único y precioso", y por ello el trato respetuoso y con dignidad no puede faltar. "Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y no tengan que lidiar con comportamientos absurdos e insignificantes que sólo están destinados a destruir y dividir".