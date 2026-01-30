América sorprende y hace su foto en el Estadio Banorte

América sorprendió a su afición este lunes al publicar su fotografía oficial para la temporada 2026 en un escenario inédito: el Estadio Banorte, nombre actual del antiguo Estadio Azteca. Con esta imagen, el equipo no sólo presumió nuevamente su nuevo uniforme alternativo, sino que también ofreció un vistazo exclusivo al avance de las obras de remodelación del icónico inmueble que será sede del Copa del Mundo 2026.

"En nuestra Casa, siempre con unión, fortaleza e historia", fue el mensaje que acompañó la publicación en redes sociales, donde se mostró al equipo varonil y femenil posando en la parte baja de las tribunas del estadio en remodelación. Esta sesión de fotos marca el regreso simbólico de las Águilas a su casa, a pesar de que la reapertura oficial del inmueble está programada para el próximo 28 de marzo de 2026, con un partido amistoso entre México y Portugal.

América reveló su nuevo uniforme

La transformación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

La renovación del Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte, comenzó formalmente en mayo de 2024, con el objetivo de modernizarlo para la Copa Mundial de la FIFA. Entre las mejoras que se han implementado destacan la instalación de butacas plegables, nuevas pantallas LED, una cancha híbrida de última generación, túneles renovados, accesos modernizados y la incorporación de zonas comerciales dentro del recinto.

Gracias a la foto oficial de América, se pudieron observar varios de estos cambios: el nuevo césped ya instalado, las butacas rojiblancas que se integran al diseño del inmueble y un entorno prácticamente listo para volver a albergar encuentros de alto nivel. También llamó la atención el uniforme gris alternativo que vistieron ambos equipos, un diseño que no se había revelado hasta ahora.

América reveló su nueva foto oficial en el estadio Banorte

Evalúan la renovación

En paralelo a la fotografía, el club compartió un video en el que varios jugadores reaccionan al estado actual del estadio. Sebastián Cáceres expresó con confianza: "Les aseguro que estará listo", mientras que el guardameta Ángel Malagón resumió su impresión con una sola palabra: "Impresionante, el Banorte".

Aunque la remodelación aún no ha concluido completamente, el América se prepara para regresar a este renovado estadio en la parte final del torneo, después del encuentro de la Selección Mexicana frente a Portugal. La expectativa es alta, tanto por el regreso al inmueble como por el nuevo impulso que significará jugar en un estadio listo para el escenario internacional que representa el Mundial.

El estadio Banorte apunta a estar listo