¡América renueva su plantilla! Dos extranjeros más apuntan a salir de las Águilas

Un CF América renovado. Tras arrancar el Clausura 2026 de la Liga MX sin victorias y sin goles, el equipo está buscando renovar su plantilla, especialmente su lado ofensivo. Ante esto, el equipo mandará a Rodrigo Aguirre a Tigres y firmará al brasileño Raphael Veiga, sin embargo, ahora apuntan a hacer más movimientos.

Las Águilas quieren dejar atrás el fracaso del 2025 donde terminaron el año sin títulos y con varios fracasos, incluyendo quedar eliminados del Apertura y Clausura, perder en la Copa de Campeones de la Concacaf, perder el Campeón de Campeones y no clasificar al Mundial de Clubes.

Con miras a cambiar el mal rumbo, el equipo decidió reforzarse con el brasileño de 30 años Raphael Veiga. El mediocampista llega vía préstamo, dejando atrás al Palmeiras. Para poder registrarlo, las Águilas tuvieron que mandar a Rodrigo Aguirre a Tigres y así abrir una plaza de No Formados en México.

Rodrigo Aguirre dejará América

Más movimientos en América

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, las Águilas quieren dos fichajes más previo al cierre de mercado invernal, pero para ello, necesitan liberar dos plazas de extranjero y ya tiene en mente a dos jugadores para dar de baja.

José 'Pantera' Zúñiga era uno de los nombres que apuntaba a salir para abrir espacio para la llegada de Veiga, sin embargo, al final fue el Búfalo Aguirre. Aun así, el colombiano está cerca de salir de las Águilas tan sólo un torneo con el equipo. Según la información de Carlos Ponce de León, el delantero tiene ofertas de Sudamérica, en especial de Colombia, y son muy atractivas tanto para el jugador como para el equipo.

Pantera Zúñiga, nuevo delantero del América

Dávila otra opción

Junto con Zúñiga, otra opción para renovar la plantilla azulcrema con su salida es el chileno Víctor Dávila. El volante ofensivo sigue perdiendo protagonismo en el equipo de André Jardine por lo que, si fichaje con el Colo Colo de Fernando Ortiz está cada vez más cerca de concretarse.

Dávila está disputando tan sólo su cuarto torneo con las Águilas, sin embargo, en las últimas dos campañas el volante sudamericano continúa viendo menos minutos. En este Clausura, tan sólo ha disputado 82 minutos y no marca desde agosto del 2025.

América aún tiene un varios días para concretar las bajas de ambos jugadores y fichar a un par de futbolistas que los ayude a pelear de nueva cuenta por los título de Liga y de Concachampions. De momento, se alistan para medirse a Necaxa en la Jornada 4 del torneo.