Futbol

¿Víctor Dávila se queda en América? El traspaso que se le "cae" a las Águilas

Dávila podría permanecer en América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:57 - 29 enero 2026
Colo-Colo tenía interés en firmar a Dávila, pero el Cacique se decantó por otra opción y el chileno apunta a quedarse en Coapa

El Club América se encuentra en una carrera contra el reloj. Lo que parecía una operación estratégica para liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM) ha dado un giro inesperado que complica los planes de la directiva en el cierre del mercado de fichajes.

Víctor Dávila celebra gol con América | IMAGO7

LE GANAN EL PUESTO A DÁVILA EN COLO-COLO

Las negociaciones entre el conjunto de Coapa y el Colo-Colo de Chile por los servicios de Víctor Dávila parecen haber llegado a un punto muerto. Aunque los reportes indicaban un interés real por parte del "Cacique" para repatriar al atacante chileno, el club andino sorprendió este martes al anunciar oficialmente el fichaje de Lautaro Pastrán.

Con la llegada de Pastrán, el fichaje de Víctor Dávila luce cada vez más complicado, dejando al América sin su principal vía de salida para liberar espacio en la plantilla.

La permanencia forzada de Víctor Dávila no es solo un tema de nómina; es un obstáculo directo para el refuerzo estelar que busca la directiva azulcrema. El interés por el brasileño Raphael Veiga es total, pero su registro es imposible mientras no se desocupe una plaza de extranjero.

AMÉRICA BUSCA LIBERAR PLAZA DE NFM

El América tiene la urgencia de desprenderse de un NFM antes del cierre de registros y tras caerse lo de Colo-Colo, la directiva deberá buscar ofertas de último minuto en otros mercados y al restar pocos días para que el mercado de fichajes llegue a su fin, reduce el margen de maniobra para negociar una venta o préstamo favorable.

América busca salida de Dávila | IMAGO7

Si no se concreta una salida en las próximas horas, el chileno permanecerá bajo las órdenes de André Jardine. Esto obligaría a la directiva a buscar otro candidato para abandonar el nido o, en el peor de los casos, dar de baja a un extranjero para firmar a Veiga.

Nada está decidido aún, pero el panorama en Coapa se ha vuelto gris tras las noticias provenientes de Sudamérica. El futuro de Dávila está en el aire y con él, la planificación deportiva del América para el resto del torneo.

