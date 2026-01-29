Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"

El legendario exjugador del América, Antonio Carlos Santos, volvió a encender la polémica al analizar el presente de las Águilas y hablando de la actualidad del club señaló la falta de competitividad, la escasez de canteranos de nivel y los malos fichajes que se han realizado en los últimos años.

Antonio Carlos Santos, leyenda del América | MEXSPORT

En una entrevista para W Deportes, el "Negro" Santos cuestionó las cosas que desde su puntos de vista se está haciendo mal en el equipo, empezando por ser contendientes y candidatos al título en todos los torneos que las Águilas disputan.

“América tiene que estar diseñado para jugar todo un año y ganar todos los campeonatos que se pongan en frente”

Además, a pesar del éxito reciente de la institución, Santos considera que el equipo ha perdido el rumbo en cuanto a la identidad y la estructura de su plantilla, señalando una dependencia excesiva de jugadores foráneos que, a su juicio, no siempre cumplen con la calidad esperada.

Para el referente brasileño, la ausencia de jóvenes mexicanos en el primer equipo es una de las mayores preocupaciones. Santos subrayó que, hoy en día, el único canterano que logra destacar es Ramón Juárez, lo cual resulta insuficiente para un club de la grandeza del América.

Ramón Juárez, canterano del América | IMAGO7

"Es importantísimo, pero importantísimo y eso debería de estar en la política del club, así en letras bien grandes, política del club: los canteranos, mayor oportunidad, más trabajo", sentenció.

Santos enfatizó que un equipo con la capacidad de registrar hasta nueve extranjeros tiene la obligación moral y deportiva de mantener una base sólida de mexicanos para poder competir y consolidarse en todos los torneos que dispute.

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones fue el dardo lanzado hacia la inteligencia deportiva del club. Antonio Carlos Santos no se guardó nada al calificar las contrataciones recientes, sugiriendo que el prestigio del América en el mercado de fichajes se ha devaluado.

Antonio Carlos Santos en el Salón de la Fama | MEXSPORT