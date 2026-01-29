Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"

Antonio Carlos Santos, leyenda del América | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:01 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La leyenda de las Águilas dio su punto de vista sobre la actualidad del club de sus amores

El legendario exjugador del América, Antonio Carlos Santos, volvió a encender la polémica al analizar el presente de las Águilas y hablando de la actualidad del club señaló la falta de competitividad, la escasez de canteranos de nivel y los malos fichajes que se han realizado en los últimos años.

Antonio Carlos Santos, leyenda del América | MEXSPORT

En una entrevista para W Deportes, el "Negro" Santos cuestionó las cosas que desde su puntos de vista se está haciendo mal en el equipo, empezando por ser contendientes y candidatos al título en todos los torneos que las Águilas disputan.

“América tiene que estar diseñado para jugar todo un año y ganar todos los campeonatos que se pongan en frente”

Además, a pesar del éxito reciente de la institución, Santos considera que el equipo ha perdido el rumbo en cuanto a la identidad y la estructura de su plantilla, señalando una dependencia excesiva de jugadores foráneos que, a su juicio, no siempre cumplen con la calidad esperada.

Para el referente brasileño, la ausencia de jóvenes mexicanos en el primer equipo es una de las mayores preocupaciones. Santos subrayó que, hoy en día, el único canterano que logra destacar es Ramón Juárez, lo cual resulta insuficiente para un club de la grandeza del América.

Ramón Juárez, canterano del América | IMAGO7

"Es importantísimo, pero importantísimo y eso debería de estar en la política del club, así en letras bien grandes, política del club: los canteranos, mayor oportunidad, más trabajo", sentenció.

Santos enfatizó que un equipo con la capacidad de registrar hasta nueve extranjeros tiene la obligación moral y deportiva de mantener una base sólida de mexicanos para poder competir y consolidarse en todos los torneos que dispute.

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones fue el dardo lanzado hacia la inteligencia deportiva del club. Antonio Carlos Santos no se guardó nada al calificar las contrataciones recientes, sugiriendo que el prestigio del América en el mercado de fichajes se ha devaluado.

Antonio Carlos Santos en el Salón de la Fama | MEXSPORT

"El América ha sido un equipo más comprador de petardos que de grandes futbolistas", afirmó tajante, dejando claro su descontento con los refuerzos que han llegado al nido en las últimas temporadas.
Últimos videos
Lo Último
14:41 ¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
14:16 El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
14:07 ¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
13:30 Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
13:28 ¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
13:11 Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
13:08 Trump elogia a Claudia Sheinbaum tras llamada: “México tiene una líder maravillosa”
12:43 Antonela Rocuzzo presume su amor por Argentina al lucir jersey
12:35 Randal Kolo Muani sufrió fuerte accidente en su Ferrari antes partido de Champions del Tottenham
12:35 Autos híbridos perderán beneficios en CDMX y Edomex ¿Ahora sí les toca Hoy No Circula?
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez regresa a la pista: así le fue en los test de Barcelona
2
Contra ¿Cuáles son los nuevos motivos de despido justificado en México para 2026, según la LFT?
3
Contra ¿Cuándo llegará la nueva PlayStation 6? Hay cambio de fecha
4
Futbol OFICIAL: Mateusz Bogusz se va de Cruz Azul; así se dio la salida del polaco
5
Futbol Antonio Carlos Santos lanza críticas contra América: "Tienen que ganar todo; han fichado petardos"
6
Contra VIDEO: “¡Asesino, lárgate!”, increpan a Felipe Calderón durante foro en París
Te recomendamos
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
Contra
29/01/2026
¿México prohibirán la pesca desde febrero? Esto dicen las autoridades
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
Futbol Nacional
29/01/2026
El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Contra
29/01/2026
¡Cuidado! Así operan los fraudes por supuestos pagos pendientes en plataformas de streaming
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Contra
29/01/2026
Policía CDMX ya tiene su plan de seguridad para el Mundial 2026… ¿De qué se trata?
Julián Quiñones en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN
Futbol
29/01/2026
¡No deja de anotar! Julián Quiñones se luce en empate de Al-Qadsiah contra el líder Al-Hilal
Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas
Futbol
29/01/2026
Alexis Vega revela que se quiso bajar el sueldo para seguir en Chivas