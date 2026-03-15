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Medvedev le propina a Alcaraz su primera derrota del año y se mete a final de Indian Wells

Termina racha ganadora de Alcaraz l AP
Associated Press (AP) 16:23 - 15 marzo 2026
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El ruso Medvedev, undécimo cabeza de serie, se enfrentará al italiano Jannik Sinner

Daniil Medvedev le propinó al máximo favorito Carlos Alcaraz, su primera derrota del año y avanzó a la final en Indian Wells al imponerse 6-3, 7-6 (3).El ruso, undécimo cabeza de serie, se enfrentará al italiano Jannik Sinner, segundo favorito, en el duelo por el título. Sinner venció a Alexander Zverev por 6-2, 6-4.

Medvedev l AP

Racha terminada

Alcaraz había ganado 16 partidos consecutivos este año, incluidos los títulos del Abierto de Australia y del Abierto de Qatar. Pero Medvedev acabó con la posibilidad de una final entre Alcaraz y Sinner.

Medvedev había perdido sus últimos cuatro enfrentamientos ante Alcaraz, incluida una derrota en la final de Indian Wells en 2024. Esta fue la primera victoria de Medvedev sobre el español desde las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2023.

Carlos Alcaraz l AP

Sinner despachó rápidamente a Zverev, en 1 hora y 23 minutos. El italiano conectó seis aces ante el alemán, cuarto cabeza de serie. Zverev ganó sus primeros ocho puntos con el saque. Pero Sinner le quebró el servicio en el quinto y el séptimo juego para asegurarse el primer set.

Ahora Sinner lidera la serie de enfrentamientos directos ante Zverev por 7-4. En la final de dobles masculinos, el argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard superaron a Arthur Rinderknech y Valentin Vacheroit, por 7-6 (3), 6-3.

Indian Wells l AP

¿Quién se coronó en la Final de dobles femeninos?

En la final de dobles femeninos, Taylor Townsend y Katerina Siniakova vencieron a Anna Danilina y Aleksandra Krunic por 7-6 (4), 6-4. El triunfo tuvo su valor para las integrantes de la dupla campeona.

El triunfo representó el primero de Townsend en Indian Wells y el segundo de Siniakova. Siniakova, esta última con una compaera distinta, también ganó en 2023 junto a su compañera de años, Barbora Krejcikova

Townsend y Siniakova derrotaron a Danilina y Krunic en 94 minutos, gracias en gran parte a que ganaron el 80% de los puntos con su primer servicio y el 82% con el segundo para terminar con los brazos en lo más alto.

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