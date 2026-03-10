Carlos Alcaraz logra una hazaña asombrosa: ¡70 victorias en 75 partidos!

Carlos Alcaraz tuvo un partido complicado en la tercera ronda de Indian Wells, viéndose obligado a remontar un set en contra para avanzar a octavos. Arthur Rinderknech jugó de manera excelente y, en el set inicial, salvó una bola de set, logrando imponerse por 7-6 (6).

Carlos Alcaraz remonta un set y vence a Arthur Rinderknech: «Estoy feliz»

A partir del segundo set, el español tomó la iniciativa, dominó a su oponente y, tras dos horas y 27 minutos, se impuso por 6-7 (6), 6-3, 6-2. En los Octavos de Final de Indian Wells, Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud (27 años, 13 ATP), quien venció al primo de Rinderknech, Valentin Vacherot (27 años, 26 ATP), con un marcador de 3-6, 6-3, 6-4.

Alcaraz celebra tras coronarse en el Australian Open ante Novak Djokovic | AP

5-1 es el balance de enfrentamientos directos entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

«Diría que jugó su mejor tenis en el primer set y al principio del segundo. Para mí fue muy, muy difícil; me metí en problemas, para ser sincero. Pero estoy contento con la forma en que manejé todo lo que estaba sucediendo », declaró Alcaraz, citado por tennis.com.

«Acepté (lo que pasó), seguí jugando, me mantuve fuerte mentalmente e intenté hacer las cosas un poco diferente. Empecé a jugar más sólido, esperé mis oportunidades y devolví mucho mejor que en el primer set. En general, estoy feliz de haber podido remontar», añadió el número uno del mundo.

El español durante un juego en Wimbledon | AP

Gracias a este resultado, Alcaraz ha alcanzado un balance de 14-0 en 2026. Es más, según la publicación mencionada anteriormente, ha ganado 70 de sus últimos 75 partidos. En los últimos 11 meses, el jugador de 22 años solo ha sido derrotado en 5 ocasiones: Holger Rune (final del torneo de Barcelona), Jannik Sinner (final de Wimbledon y de las ATP Finals), Taylor Fritz (Laver Cup) y Cameron Norrie (Paris Masters 1000).