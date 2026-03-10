Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Quién es Ángel Miranda, el hombre que sobrevivió al derrumbe del edificio en San Antonio Abad?

Bomberos y personal de Protección Civil participaron en el rescate del sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:04 - 10 marzo 2026
Ángel Miranda fue rescatado con vida tras el colapso de un inmueble en San Antonio Abad, en la Ciudad de México

El derrumbe de un inmueble en San Antonio Abad, en la Ciudad de México, dejó víctimas mortales y también a un sobreviviente que fue localizado entre los escombros. Se trata de Ángel Miranda, un hombre que logró salir con vida tras quedar atrapado luego del colapso de la estructura.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia que participaron en las labores de rescate, Ángel Miranda fue encontrado con vida bajo los restos del inmueble, lo que permitió su traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Ángel Miranda fue rescatado con vida tras quedar atrapado entre los escombros del edificio que colapsó en San Antonio Abad./ Telediario

El sobreviviente fue rescatado durante las labores que realizaron bomberos, personal de Protección Civil y equipos especializados, quienes trabajaron durante varias horas para remover los escombros y localizar posibles víctimas tras el incidente.

Tras su rescate, Ángel Miranda fue llevado a un centro médico, donde permanece hospitalizado bajo observación mientras recibe tratamiento por las lesiones que sufrió durante el derrumbe.

El rescate de Ángel Miranda tras el colapso

El colapso del inmueble provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia en la zona de San Antonio Abad, una de las avenidas importantes de la capital mexicana.

Durante las labores de búsqueda, los rescatistas lograron ubicar a Ángel Miranda con vida entre los restos del edificio, lo que permitió su extracción y posterior traslado al hospital.

Equipos de emergencia lograron localizar a Ángel Miranda durante las labores de rescate tras el derrumbe del inmueble en la Ciudad de México./ X

El rescate del hombre se convirtió en uno de los momentos clave de la operación, ya que los equipos de emergencia continuaban revisando el lugar ante la posibilidad de encontrar a más personas atrapadas.

Identifican víctimas del derrumbe

Mientras continuaban los trabajos en el lugar del colapso, las autoridades confirmaron también la identificación de dos personas que perdieron la vida tras el desplome del inmueble.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para notificar a los familiares de las víctimas y continuar con las investigaciones sobre las causas del derrumbe.

El caso sigue bajo investigación para determinar qué provocó el colapso de la estructura, mientras especialistas realizan revisiones en la zona para descartar riesgos adicionales en edificios cercanos.

Tras ser rescatado, Ángel Miranda fue trasladado a un hospital donde permanece bajo observación médica./ Captura de pantalla
"Raúl Jiménez es nuestro delantero titular": exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
"El que gane será una superestrella": Benavidez y 'Zurdo' Ramírez calientan su pelea
Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Cómo va Keylor con Pumas
¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Futbol
10/03/2026
"Raúl Jiménez es nuestro delantero titular": exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
"Raúl Jiménez es nuestro delantero titular": exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
