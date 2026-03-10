¿Quién es Ángel Miranda, el hombre que sobrevivió al derrumbe del edificio en San Antonio Abad?

El derrumbe de un inmueble en San Antonio Abad, en la Ciudad de México, dejó víctimas mortales y también a un sobreviviente que fue localizado entre los escombros. Se trata de Ángel Miranda, un hombre que logró salir con vida tras quedar atrapado luego del colapso de la estructura.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia que participaron en las labores de rescate, Ángel Miranda fue encontrado con vida bajo los restos del inmueble, lo que permitió su traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Ángel Miranda fue rescatado con vida tras quedar atrapado entre los escombros del edificio que colapsó en San Antonio Abad./ Telediario

El sobreviviente fue rescatado durante las labores que realizaron bomberos, personal de Protección Civil y equipos especializados, quienes trabajaron durante varias horas para remover los escombros y localizar posibles víctimas tras el incidente.

Tras su rescate, Ángel Miranda fue llevado a un centro médico, donde permanece hospitalizado bajo observación mientras recibe tratamiento por las lesiones que sufrió durante el derrumbe.

El rescate de Ángel Miranda tras el colapso

El colapso del inmueble provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia en la zona de San Antonio Abad, una de las avenidas importantes de la capital mexicana.

Durante las labores de búsqueda, los rescatistas lograron ubicar a Ángel Miranda con vida entre los restos del edificio, lo que permitió su extracción y posterior traslado al hospital.

Equipos de emergencia lograron localizar a Ángel Miranda durante las labores de rescate tras el derrumbe del inmueble en la Ciudad de México./ X

El rescate del hombre se convirtió en uno de los momentos clave de la operación, ya que los equipos de emergencia continuaban revisando el lugar ante la posibilidad de encontrar a más personas atrapadas.

Atendemos derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más. Continúo… pic.twitter.com/6G4rtHSHdD — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Identifican víctimas del derrumbe

Mientras continuaban los trabajos en el lugar del colapso, las autoridades confirmaron también la identificación de dos personas que perdieron la vida tras el desplome del inmueble.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para notificar a los familiares de las víctimas y continuar con las investigaciones sobre las causas del derrumbe.

El caso sigue bajo investigación para determinar qué provocó el colapso de la estructura, mientras especialistas realizan revisiones en la zona para descartar riesgos adicionales en edificios cercanos.