Alcaraz vs Ferrero: la ruptura se traslada a redes sociales

La separación profesional entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, tras siete años de exitosa colaboración, ha alcanzado una nueva dimensión.

El extenista y ahora exentrenador de Alcaraz ha dejado de seguir al murciano en sus redes sociales, un gesto que sugiere un distanciamiento definitivo entre ambos.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Australian Open | AP

Este movimiento se produce poco después de que Alcaraz conquistara el Abierto de Australia el pasado domingo; la victoria en Melbourne, sin embargo, ya se gestó sin Ferrero en su banquillo.

El nuevo referente en el equipo del tenista es Samuel López, a quien el número uno del mundo no ha dudado en elogiar públicamente luego de su título.

Alcaraz en la Final del Australian Open | AP

El nuevo camino de Ferrero

Por su parte, Juan Carlos Ferrero ya ha iniciado una nueva etapa profesional alejado de las pistas de tenis. El valenciano se ha convertido en el entrenador mental del joven y prometedor golfista Ángel Ayora.

"Necesitaba un cambio de aires. Recibí ofertas para seguir en el tenis, en los circuitos ATP y WTA, pero surgió la oportunidad de trabajar con Ángel en un mundo que conozco y me gusta", señaló Ferrero.

El reciente unfollow en Instagram por parte de Ferrero a su antiguo pupilo parece cerrar por completo el capítulo de su relación y marcar distancias en todos los ámbitos.