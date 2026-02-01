Carlos Alcaraza se tatuará canguro tras ganar el Australian Open 2025

Carlos Alcaraz volvió a convertir un título de Grand Slam en una marca imborrable en su piel. Después de proclamarse campeón del Open de Australia 2026 tras vencer a Novak Djokovic en una final intensa por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, el tenista español sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales el tatuaje con el que celebró la hazaña.

El murciano tenía claro que Melbourne era el único grande que faltaba en su colección, y una vez alcanzado el objetivo, no rompió su tradición. A través de sus plataformas digitales, compartió la imagen del nuevo diseño, generando miles de reacciones entre aficionados y figuras del deporte.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Australian Open

Un canguro y una fecha histórica en su piel

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz es un canguro, uno de los símbolos más representativos de Australia, acompañado de la fecha exacta en la que se coronó campeón. Con este gesto, el español selló de manera definitiva la conquista del primer Grand Slam de la temporada.

Carlos Alcaraz superó a Djokovic

La elección no fue casual. El canguro representa al país que le abrió las puertas al último título que necesitaba para completar su dominio en los cuatro torneos más importantes del tenis. La fecha, por su parte, inmortaliza el día en que derrotó a Djokovic y escribió otro capítulo dorado en su carrera.

Las imágenes compartidas por el propio jugador rápidamente se viralizaron, consolidando la conexión que mantiene con sus seguidores, quienes ya esperan cada nuevo trofeo no solo por la celebración en la cancha, sino también por el tatuaje que lo acompaña.

La tradición que acompaña cada Grand Slam

Desde 2022, Alcaraz adoptó la costumbre de inmortalizar sus grandes conquistas con tinta. Tras ganar el US Open y alcanzar el número uno del mundo por primera vez, se tatuó la fecha 11-09-22 en el codo, marcando el inicio de esta particular tradición.

En 2023 añadió una fresa tras su primer Wimbledon; en 2024 incorporó la Torre Eiffel luego de su consagración en Roland Garros; y en 2025 sumó el Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad tras levantar nuevamente el trofeo en Nueva York. Cada diseño simboliza un momento clave en su trayectoria.

Con el canguro y la fecha del Open de Australia 2026, Carlos Alcaraz completa el mapa de sus conquistas en los cuatro grandes escenarios del tenis mundial. Más allá de los trofeos, el español continúa construyendo un legado que no solo se mide en títulos, sino también en símbolos que llevará consigo para siempre.