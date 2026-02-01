Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Carlos Alcaraza se tatuará canguro tras ganar el Australian Open 2025

Carlos Alcaraz en el Australian Open I AP
Aldo Martínez 11:38 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tenista español reveló cuál será su nueva ‘marca’ tras lograr su historia victoria

Carlos Alcaraz volvió a convertir un título de Grand Slam en una marca imborrable en su piel. Después de proclamarse campeón del Open de Australia 2026 tras vencer a Novak Djokovic en una final intensa por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, el tenista español sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales el tatuaje con el que celebró la hazaña.

El murciano tenía claro que Melbourne era el único grande que faltaba en su colección, y una vez alcanzado el objetivo, no rompió su tradición. A través de sus plataformas digitales, compartió la imagen del nuevo diseño, generando miles de reacciones entre aficionados y figuras del deporte.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Australian Open
Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Australian Open

Un canguro y una fecha histórica en su piel

El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz es un canguro, uno de los símbolos más representativos de Australia, acompañado de la fecha exacta en la que se coronó campeón. Con este gesto, el español selló de manera definitiva la conquista del primer Grand Slam de la temporada.

Carlos Alcaraz superó a Djokovic

La elección no fue casual. El canguro representa al país que le abrió las puertas al último título que necesitaba para completar su dominio en los cuatro torneos más importantes del tenis. La fecha, por su parte, inmortaliza el día en que derrotó a Djokovic y escribió otro capítulo dorado en su carrera.

Las imágenes compartidas por el propio jugador rápidamente se viralizaron, consolidando la conexión que mantiene con sus seguidores, quienes ya esperan cada nuevo trofeo no solo por la celebración en la cancha, sino también por el tatuaje que lo acompaña.

La tradición que acompaña cada Grand Slam

Desde 2022, Alcaraz adoptó la costumbre de inmortalizar sus grandes conquistas con tinta. Tras ganar el US Open y alcanzar el número uno del mundo por primera vez, se tatuó la fecha 11-09-22 en el codo, marcando el inicio de esta particular tradición.

En 2023 añadió una fresa tras su primer Wimbledon; en 2024 incorporó la Torre Eiffel luego de su consagración en Roland Garros; y en 2025 sumó el Puente de Brooklyn y la Estatua de la Libertad tras levantar nuevamente el trofeo en Nueva York. Cada diseño simboliza un momento clave en su trayectoria.

Con el canguro y la fecha del Open de Australia 2026, Carlos Alcaraz completa el mapa de sus conquistas en los cuatro grandes escenarios del tenis mundial. Más allá de los trofeos, el español continúa construyendo un legado que no solo se mide en títulos, sino también en símbolos que llevará consigo para siempre.

Carlos Alcaraz avanza en el Australian Open | AP
Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja