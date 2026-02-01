‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América

Entre problemas personales y un rendimiento ligeramente por debajo del promedio, el que llegó como ‘flamante’ refuerzo del América, Allan Saint-Maximin, dijo adiós luego de poco más de tres meses vistiendo la camiseta azulcrema en la Liga MX, dejando más dudas que respuestas.

Allan Saint-Maximin ha dejado de ser águila | Imago7

‘Quiero volver a disfrutar el futbol’

Luego de que Maximin brilló por su ausencia en el juego de la Jornada 4 entre las Águilas y los Rayos del Necaxa, las redes de Coapa confirmaron lo pero para sus seguidores, pues el francés se va del equipo tras problemas de racismo en contra de su familia.

Tras el anuncio oficial, Maximin también lanzó un comunicado donde agradecido Club América por todo el apoyo proporcionado, además de dejar en claro que la prioridad siempre incluso por encima de su carrera será su familia.

“A lo largo de mi carrera he trabajado duro para mantener a mi familia y a los que amo, y estoy agradecido de haber sido capaz de brindarles una vida mejor. Siempre he puesto a los demás antes que a mí mismo, pensando en su bienestar y futuro sobre el mío. Me ha permitido construir algo fuerte y duradero para aquellos que vienen tras de mí porque no somos para siempre y la salud es el activo más valioso que tenemos. Un día volveremos con nuestro Creador, y es importante dejar atrás un rastro positivo y una base sólida para las generaciones futuras”, escribió Maximin.

Saint-Maximin recibiendo indicaciones de su ahora exentrenador | Imago7

Además, el extremo izquierdo ahora ex americanista, declaró que volverá a Francia para seguir su carrera y sacar adelante su vida personal, esto sin antes agradecer al cuadro de Coapa por todo el apoyo desde su llegada hasta su último día.

“Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al fútbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar.

Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Has sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida.

Gracias desde el fondo de mi corazón a Club América Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí”, finalizó en su comunicado, Maximin.

¿Por qué se va Maximin?

Hace un par de días, el mismo jugador publicó en redes sociales haber vivido un problema decidido con su familia. Maxim aseguro que sus hijos fueron víctimas de racismo, por lo que lanzó un llamado a la sociedad pidiendo detener esta clase de situaciones.

Tras un profundo análisis, el jugador de 28 años tomó la decisión de irse de México tras un muy breve y discreto paso en el balompié nacional, país y liga en la que según André Jardine, -nunca se acopló-.