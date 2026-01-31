Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se va del América! Fidalgo queda 'borrado' y ya piensa en Europa

Álvaro Fidalgo | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 16:00 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador español nacionalizado mexicano no estará en el partido ante Necaxa

Llegó el final. Álvaro Fidalgo, después de más de cinco años, saldrá de América para regresar a Europa. Ya con el Clausura 2026, el mediocampista español ha tomado la decisión de abandonar a las Águilas y volver al Viejo Continente, donde apunta a jugar en España. Asimismo, el 'Maguito' estaría despidiéndose de sus posibilidades de jugar con la Selección Mexicana.

De acuerdo a reportes de TUDN, Fidalgo ha recibido una oferta de España, misma que el jugador ya aceptó, por lo que su salida de América es inminente. Incluso, hay versiones en las que se asegura que la Real Sociedad sería el equipo al que Álvaro se va, cinco años después de haber aterrizado en México.

Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7

Cabe resaltar que Álvaro Fidalgo terminaba contrato con las Águilas en junio de 2026. Por lo tanto, esta era la última ventana que las Águilas tenían para poder ‘hacer caja’ con el jugador de 28 años. Incluso, las negociaciones para una posible renovación no habían prosperado previo a esto, por lo que el mediocampista se va del equipo al que llegó en 2021.

Incluso, previo al duelo ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, la ausencia del español en la convocatoria sorprendió. Tras esto, el ‘Maguito’ estuvo en el césped del Estadio Ciudad de los Deportes y observó el calentamiento de sus todavía compañeros. Sin embargo, el ambiente tenía tintes de despedida, pues hubo actividad atípica en el terreno de juego.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

De entrada, Álvaro bajó a la cancha sin indumentaria del equipo azulcrema. Posteriormente estuvo con Alejandro Zendejas y sus compañeros que tampoco fueron convocados para este duelo. Además, el jugador de 28 años también se abrazó con algunos integrantes del staff y firmó algunas playeras de América, con algunos gestos de nostalgia.

Así, Álvaro Fidalgo estaría muy cerca de dejar México, para volar a España y concretar su llegada a un equipo de LaLiga. Cabe resaltar que en dicho país el mercado de fichajes de invierno cierra este lunes 2 de febrero, por lo que prácticamente sería anunciado con su nuevo club en las próximas 48 horas.

Álvaro Fidalgo y su legado en América

Tras haber llegado el 2 de febrero de 2021, Álvaro Fidalgo se convirtió en un referente de América. Además de su solidez en el mediocampo y su conexión con la gente, el mediocampista español también dejó un legado imborrable con logros individuales y colectivos, incluido el primer tricampeonato de la Liga MX en la historia de los torneos cortos.

Desde su llegada en el Clausura 2021, Fidalgo jugó 227 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y más, en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. De igual manera, portó el gafete de capitán del equipo azulcrema.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

En cuanto a títulos, Fidalgo también dejó un legado imborrable, pues en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 se proclamó campeón con las Águilas en Liga MX. De igual manera obtuvo un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?