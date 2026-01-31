¡Se va del América! Fidalgo queda 'borrado' y ya piensa en Europa

Llegó el final. Álvaro Fidalgo, después de más de cinco años, saldrá de América para regresar a Europa. Ya con el Clausura 2026, el mediocampista español ha tomado la decisión de abandonar a las Águilas y volver al Viejo Continente, donde apunta a jugar en España. Asimismo, el 'Maguito' estaría despidiéndose de sus posibilidades de jugar con la Selección Mexicana.

De acuerdo a reportes de TUDN, Fidalgo ha recibido una oferta de España, misma que el jugador ya aceptó, por lo que su salida de América es inminente. Incluso, hay versiones en las que se asegura que la Real Sociedad sería el equipo al que Álvaro se va, cinco años después de haber aterrizado en México.

Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7

Cabe resaltar que Álvaro Fidalgo terminaba contrato con las Águilas en junio de 2026. Por lo tanto, esta era la última ventana que las Águilas tenían para poder ‘hacer caja’ con el jugador de 28 años. Incluso, las negociaciones para una posible renovación no habían prosperado previo a esto, por lo que el mediocampista se va del equipo al que llegó en 2021.

Incluso, previo al duelo ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, la ausencia del español en la convocatoria sorprendió. Tras esto, el ‘Maguito’ estuvo en el césped del Estadio Ciudad de los Deportes y observó el calentamiento de sus todavía compañeros. Sin embargo, el ambiente tenía tintes de despedida, pues hubo actividad atípica en el terreno de juego.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

De entrada, Álvaro bajó a la cancha sin indumentaria del equipo azulcrema. Posteriormente estuvo con Alejandro Zendejas y sus compañeros que tampoco fueron convocados para este duelo. Además, el jugador de 28 años también se abrazó con algunos integrantes del staff y firmó algunas playeras de América, con algunos gestos de nostalgia.

Así, Álvaro Fidalgo estaría muy cerca de dejar México, para volar a España y concretar su llegada a un equipo de LaLiga. Cabe resaltar que en dicho país el mercado de fichajes de invierno cierra este lunes 2 de febrero, por lo que prácticamente sería anunciado con su nuevo club en las próximas 48 horas.

Álvaro Fidalgo y su legado en América

Tras haber llegado el 2 de febrero de 2021, Álvaro Fidalgo se convirtió en un referente de América. Además de su solidez en el mediocampo y su conexión con la gente, el mediocampista español también dejó un legado imborrable con logros individuales y colectivos, incluido el primer tricampeonato de la Liga MX en la historia de los torneos cortos.

Desde su llegada en el Clausura 2021, Fidalgo jugó 227 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y más, en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. De igual manera, portó el gafete de capitán del equipo azulcrema.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7