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Futbol

¡Otro momento sublime de la Liga MX! Yosgart y Andrés Gudiño protagonizan un momento icónico entre porteros

Andrés Gudiño competirá junto a Kevin Mier | IMAGO7 Yosgart era portero suplente de La Máquina | MIAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:23 - 18 marzo 2026
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Cosas que pasan entre porteros Celestes

Después del partido de la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, Yosgart y Andrés Gudiño protagonizaron un momento bastante cómico.

El momento no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde la cantidad de memes no se hizo esperar por el momento tan curioso entre porteros de la Máquina. 

Un abrazo entre porteros de Cruz Azul 

El periodista de Fox Sports tuvo un momento con el actual portero titular de Cruz Azul, donde le formularon unas preguntas a Andrés Gudiño. En una de las dudas que le realizó el Chaco Giménez, le trataron de pasar los audífonos al arquero de La Máquina, pero esto no se pudo y terminó abrazado con el exportero de Celeste; en esa posición respondió la pregunta

Andrés Gudiño y Fernando Hernández | Imago7

La leyenda celeste felicitó a Gudiño por el momento que está atravesando y de paso preguntó si en el gol que recibió le taparon la visión, lo que generó una reacción tardía. 

¿Quién será el titular ante Mazatlán?

Después del momento cómico, le preguntaron acerca de las declaraciones de Larcamon sobre la decisión de que Kevin Mier será el titular en el partido ante los Cañoneros, a lo que Gudiño contestó: 

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | IMAGO7

Las decisiones que tome el entrenador no me corresponden, siempre son respetables y, como buen soldado, tengo que seguirlas

Lo que me toca a mí es estar en mi mejor nivel, para cuando se me requiera y así poder hacer grandes partidos
Kevin Mier, arquero de Cruz Azul | IMAGO7
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