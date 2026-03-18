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Futbol

El Gobierno de Senegal estalla contra la CAF: denuncia despojo de la Copa Africana y señala error en el reglamento

Senegal campeón de la Copa Africana | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:46 - 18 marzo 2026
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La polémica sacude al futbol africano

El gobierno de Senegal alzó la voz tras la decisión de la Confederación Africana de Futbol de retirar el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a su selección y otorgárselo a Marruecos.

A través de un comunicado contundente, las autoridades senegalesas calificaron la resolución como “injusta, ilegal y sin precedentes”, asegurando que atenta contra los principios básicos del deporte como la imparcialidad y el respeto por los resultados en la cancha.

Senegal denuncia una decisión “grave” y sin fundamentos

El gobierno senegalés expresó su “profunda consternación” ante lo que consideran un fallo completamente fuera de lugar por parte del Comité de Apelaciones de la CAF.

Según el posicionamiento oficial, el organismo africano habría tomado una decisión basada en una interpretación errónea del reglamento, lo que derivó en un castigo desproporcionado: quitarle el campeonato a un equipo que, aseguran, lo ganó legítimamente en el terreno de juego.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP

Además, Senegal advirtió que esta resolución pone en duda la credibilidad de la CAF y la confianza de todo el futbol africano en sus instituciones.

El reglamento, el centro de la polémica

sólidosUno de los puntos más fuertes en la defensa de Senegal está en la interpretación de los artículos del reglamento de competencia.

El artículo 84 establece claramente que:

El equipo que infrinja el artículo 82 y el artículo 83 perderá su partido por 3-0.

  • El artículo 82 habla de abandono del partido o retiro de la competencia.

  • El artículo 83 se refiere a no presentarse al encuentro en el tiempo estipulado.

Marruecos pierde contra Senegal la Final | AP

De acuerdo con la postura senegalesa, no existe forma de acusarlos de haber infringido el artículo 83, por lo que la aplicación del artículo 84 sería incorrecta.

En otras palabras, no se cumplen las condiciones necesarias (ambos artículos) para justificar la sanción, lo que refuerza el argumento de que la decisión carece de sustento reglamentario.

Reglamento de la competencia de la Copa Africana de Naciones

Senegal irá hasta las últimas consecuencias

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Senegal dejó claro que no aceptará el fallo.

El gobierno anunció que:

  • Rechaza categóricamente la decisión.

  • Exigirá una investigación internacional independiente.

  • Llevará el caso ante tribunales internacionales si es necesario.

El objetivo es claro: recuperar el título y defender el honor de su selección nacional.

Confrontación entre jugadores de Senegal y Marruecos en la Final de la Copa Africana | AP
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