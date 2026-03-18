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Futbol

¿Está su tiempo en los Citizens por terminar? Pep Guardiola se ríe de los rumores de salida del Manchester City

Pep Guardiola en Conferencia de Prensa de la Champions League | AP
Pep Guardiola en Conferencia de Prensa de la Champions League | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:21 - 18 marzo 2026
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¿El ciclo del español con los ingleses está a punto de terminar?

Después de su eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid, el todavía técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se toma con gracia todos los rumores acerca de su salida del equipo inglés. 

En vez de enfocarse en lo malo, el técnico español habló sobre el futuro del Manchester City, declarando que el camino que les espera es brillante

“Algún día vendré aquí y diré: ‘¡adiós, chicos!’”

Pep Guardiola habló sobre la eliminación del Manchester City en la Champions League. Le preguntaron sobre su salida de los Citizens, por lo que el entrenador de 55 años aclaró que todavía le queda un año más de contrato. El día que decida irse, saldrá a conferencia y lo dirá públicamente

Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP

¡Oh, todo el mundo quiere despedirme, ¿verdad?! ¡Dios mío, chicos!

Algún día vendré aquí y diré: '¡adiós, chicos!'. Pero sigo aquí; me queda un año más de contrato

El futuro será brillante y la próxima temporada volveremos
Erling Haaland y Marc Guehi, jugadores del Manchester City, en la derrota ante Real Madrid en Champions League | AP

Defendió a Bernardo Silva de la tarjeta roja

Alguien que también fue muy señalado por la prensa y la afición fue el portugués Bernardo Silva, cuya tarjeta roja que recibió cambió completamente la transición del partido, ya que ellos creen que, de no haberse hecho expulsar, el resultado pudo haber sido diferente, pero Pep no cree eso

Bernardo Silva con el Manchester City l AP

No fue un error, ni una tarjeta roja —la primera de su carrera—; fue una reacción

Se podría haber evitado. Vale; digamos que marcan el gol y seguimos jugando 11 contra 11. Pero jamás culparé a mi jugador por algo así

La sensación es que, por la forma en que empezamos y jugamos, me habría encantado haber jugado 11 contra 11; pero así es el futbol
Fede Valverde y Bernardo Silva | AP

¿Qué sigue para el Manchester City?

Tras su eliminación ante el Real Madrid. El Manchester City tiene en puerta la disputa de la Copa de Inglaterra ante el Arsenal, seguido de partidos importantes de Premier League, uno de los cuales es contra los Gunners, un duelo clave para las aspiraciones del City si quiere recortar puntos al líder. 

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