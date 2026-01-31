Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Al nivel de Lumen Field en Seattle! Estadio Azteca entre los estadios más 'pesados' de Norteamérica

Estadio Banorte en remodelación | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 12:22 - 31 enero 2026
El Coloso de Santa Úrsula fue colocado por una encuesta de FOX Estados Unidos entre los recintos más duros

El Estadio Azteca -ahora Banorte- es uno de los recintos más importantes en México, tanto por ser la casa del América como de la Selección Mexicana. Tal es el peso del Coloso de Santa Úrsula que una reciente encuesta de FOX Estados Unidos lo colocó como uno de los recintos más duros de toda Norteamérica.

¿Qué otros estadios fueron colocados en la lista?

La casa de las Águilas fue colocado en la cuarta posición, solamente detrás del Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks; Lambeau Field, casa de los Green Bay Packers; y Bryant-Denny Stadium, casa de la Universidad de Alabama.

México jugará partido ante Brasil en Estadio Banorte previo al Mundial 2026 | IMAGO7

La encuesta se realizó después de la victoria de los Halcones Marinos sobre Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional, en la que los de la Ciudad Esmeralda hicieron retumbar el Lumen Field. Matthew Stafford tuvo un partido que rozó en lo perfecto, pero toda la fanaticada de Seattle hizo complicada la noche para el mariscal de campo de los Carneros, quien no pudo evitar la caída de su equipo y el pase de los Seahawks al Super Bowl LX.

Detrás del Estadio Azteca, los estadios que fueron catalogados como los más rudos de todo Norteamérica son: Michigan Stadium, casa de los Michigan Wolverines; Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs; Beaver Stadium, casa de Penn State Nittany Lions; llen Fieldhouse, casa de Kansas Jayhawks; Ohio Stadium, casa de Ohio State Buckeyes; y Cameron Indoor Stadium, casa de Duke Blue Devils.

Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks | AP

¿Cuándo volverá el América al Estadio Azteca?

Las remodelaciones del Estadio Banorte para el Mundial 2026 están próximas a terminar, con un partido amistoso de la Selección Mexicana ante su similar de Portugal en dicho recinto. Sin embargo, la mayoría de aficionados azulcremas esperan el regreso de los suyos para dicho recinto, que también está muy cerca.

Las Águilas se tomaron la foto oficial del equipo en el Estadio Azteca, lo que comenzó a hacer crecer las expectativas para un futuro regreso antes de la justa veraniega. Además, el América tiene como fecha tentativa regresar en la Jornada 14 del Clausura 2026, ante Cruz Azul.

Foto del América | @ClubAmerica
