FMF rinde homenaje a Enrique Borja e inaugura el Salón de Presidentes

La Federación Mexicana de Futbol comenzó una nueva etapa de reconocimiento a su historia al rendir un homenaje a Enrique Borja, expresidente del organismo, durante una sesión solemne celebrada en Toluca, Estado de México.

El acto marcó el inicio formal de una serie de distinciones a quienes han encabezado la FMF y sirvió también para inaugurar el Salón de Presidentes, un espacio dedicado a preservar la memoria institucional. En el evento se develó el retrato de Borja, así como un jersey personalizado y una imagen representativa de su gestión al frente de la Federación, cargo que ocupó entre 1998 y el año 2000.

Homenajearon al exfutbolista y exdirectivo

La carrera de Borja

Borja es una de las figuras más representativas del futbol mexicano, tanto dentro como fuera de la cancha. Como delantero, dejó huella por su capacidad goleadora y su regularidad, con una trayectoria destacada en Pumas y América, además de representar a México en dos Copas del Mundo, Inglaterra 1966 y México 1970. En números, su legado incluye 168 goles en partidos oficiales con clubes y 31 anotaciones con la Selección Nacional.

Enrique Borja, en un partido con el América

Durante la ceremonia, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, subrayó la relevancia del homenaje en un año especial para el futbol mexicano. Destacó que, como dirigente, Borja fue parte fundamental de uno de los mayores logros del balompié nacional, la obtención de la Copa Confederaciones de 1999, conquistada en el Estadio Azteca tras vencer a Brasil.

“En un año mundialista como este, es importante reconocer a quienes construyeron el camino del futbol mexicano. Enrique Borja dejó un legado invaluable, tanto por su historia como jugador como por sus aportaciones desde la presidencia de la Federación”, dijo Mikel.

Al evento asistieron todos los integrantes del Comité Ejecutivo de la FMF, entre ellos Íñigo Riestra, José Antonio Huizar, Ivar Sisniega, Francisco Iturbide, José Vázquez, José Escobedo y Miguel Ángel Diez, quienes coincidieron en reconocer la trayectoria y el impacto de Borja en la historia del futbol nacional.

Mikel Arriola

Visiblemente emocionado, Enrique Borja agradeció el reconocimiento y recordó con orgullo uno de los momentos más emblemáticos de su gestión. Resaltó la importancia de la Copa Confederaciones y el vínculo que se genera entre la Selección Nacional y su afición, un sentimiento que, aseguró, sigue vigente cada vez que México salta a la cancha.

La Federación Mexicana de Futbol refrenda su compromiso de honrar a sus dirigentes históricos y fortalecer la identidad del futbol mexicano a partir de su memoria y sus protagonistas.