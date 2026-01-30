Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

FMF rinde homenaje a Enrique Borja e inaugura el Salón de Presidentes

Enrique Borja fue homenajeado por la FMF
Enrique Borja fue homenajeado por la FMF
Iliany Aparicio 22:24 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Federación develó el retrato y un jersey conmemorativo del histórico goleador

La Federación Mexicana de Futbol comenzó una nueva etapa de reconocimiento a su historia al rendir un homenaje a Enrique Borja, expresidente del organismo, durante una sesión solemne celebrada en Toluca, Estado de México.

El acto marcó el inicio formal de una serie de distinciones a quienes han encabezado la FMF y sirvió también para inaugurar el Salón de Presidentes, un espacio dedicado a preservar la memoria institucional. En el evento se develó el retrato de Borja, así como un jersey personalizado y una imagen representativa de su gestión al frente de la Federación, cargo que ocupó entre 1998 y el año 2000.

Homenajearon al exfutbolista y exdirectivo

La carrera de Borja

Borja es una de las figuras más representativas del futbol mexicano, tanto dentro como fuera de la cancha. Como delantero, dejó huella por su capacidad goleadora y su regularidad, con una trayectoria destacada en Pumas y América, además de representar a México en dos Copas del Mundo, Inglaterra 1966 y México 1970. En números, su legado incluye 168 goles en partidos oficiales con clubes y 31 anotaciones con la Selección Nacional.

Enrique Borja, en un partido con el América

Durante la ceremonia, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, subrayó la relevancia del homenaje en un año especial para el futbol mexicano. Destacó que, como dirigente, Borja fue parte fundamental de uno de los mayores logros del balompié nacional, la obtención de la Copa Confederaciones de 1999, conquistada en el Estadio Azteca tras vencer a Brasil.

“En un año mundialista como este, es importante reconocer a quienes construyeron el camino del futbol mexicano. Enrique Borja dejó un legado invaluable, tanto por su historia como jugador como por sus aportaciones desde la presidencia de la Federación”, dijo Mikel.

Al evento asistieron todos los integrantes del Comité Ejecutivo de la FMF, entre ellos Íñigo Riestra, José Antonio Huizar, Ivar Sisniega, Francisco Iturbide, José Vázquez, José Escobedo y Miguel Ángel Diez, quienes coincidieron en reconocer la trayectoria y el impacto de Borja en la historia del futbol nacional.

Mikel Arriola

Visiblemente emocionado, Enrique Borja agradeció el reconocimiento y recordó con orgullo uno de los momentos más emblemáticos de su gestión. Resaltó la importancia de la Copa Confederaciones y el vínculo que se genera entre la Selección Nacional y su afición, un sentimiento que, aseguró, sigue vigente cada vez que México salta a la cancha.

La Federación Mexicana de Futbol refrenda su compromiso de honrar a sus dirigentes históricos y fortalecer la identidad del futbol mexicano a partir de su memoria y sus protagonistas.

Enrique Borja mostró su agradecimiento
Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años