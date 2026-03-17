¿La tercera es la vencida? Sultanes Femenil regresa a la Serie de la Reina y buscará revancha ante Diablos Rojos

¿Revancha o bicampeonato histórico? Este martes comienza la Serie de la Reina de la Temporada 2026, tercera en la historia de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), y será una reedición de la Final del año pasado. Diablos Rojos Femenil y Sultanes Femenil volverán a enfrentarse por el título, por lo que el resultado será histórico independientemente de la franquicia que se corone.

Por un lado, para las escarlatas es la oportunidad de convertirse en el primer bicampeón de la LMS, tras coronarse en la temporada pasada al ganar 3-0 la serie. Mientras que las regiomontanas buscarán revancha ante las Diablas y también tratarán de lograr su primer título, luego de que en 2024 perdieron 3-1 contra Charros Femenil.

Diablos Rojos Femenil vs. Olmecas de Tabasco | Diablos Rojos Femenil

Así llegaron Diablos Rojos y Sultanes a la Serie de la Reina

La 'Pandilla Escarlata' llega como campeona defensora y la mejor franquicia de la Temporada Regular, con una marca de 20-7. Por ello, tuvo la ventaja de la localía en Playoffs y en Semifinales se impuso en tres partidos a Olmecas de Tabasco; en el último partido -celebrado este domingo- remontó y se impuso 2-1 con dos carreras en la última entrada.

"Este equipo a medida que fue pasando la temporada se fue dando cuenta de lo que es capaz de hacer, de mantener un buen ritmo", declaró la mánager de Diablos, Denisse Fuenmayor. "No fue fácil mantenernos en ese primer lugar pero lo logramos y poco a poco se dieron los objetivos y estar nosotros aquí en esta parte final de temporada es el premio a todo lo que hicimos", añadió.

Diablos Rojos Femenil vs. Olmecas de Tabasco | Diablos Rojos Femenil

Por su parte, Sultanes tuvo un torneo más irregular, pero le alcanzó para clasificar a Playoffs con un récord e 15-13, luego de ganar 13 de sus últimos 15 partidos. En Semifinales llevó la eliminatoria hasta cinco partidos ante El Águila de Veracruz y ahora buscará la revancha frente al equipo capitalino.

¿Cuándo es la Serie de la Reina de la LMS 2026?

Los dos primeros partidos de la serie se llevarán a cabo este martes 17 y 18 de marzo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Walmart Park en Monterrey. Mientras que el viernes 20 a las 19:00 horas será el tercer encuentro en el Estadio Alfredo Harp Helú; en caso de ser necesarios, el sábado 21 y domingo 22 se jugarán el partido 4 y 5 de la serie.