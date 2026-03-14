Diablos Rojos Femenil remonta ante Olmecas y regresa a la Serie de la Reina

Diablos Rojos Femenil consiguió su boleto a la Serie de la Reina 2026 luego de venir de atrás y derrotar 2-1 a Olmecas de Tabasco en el tercer juego de la Serie Semifinal de la Liga Mexicana de Softbol.

La novena escarlata parecía encaminada a una dolorosa derrota, pero reaccionó en el cierre de la séptima entrada para firmar una remontada de dramatismo puro y mantenerse en la pelea por el campeonato.

¡ESTAMOS EN LA FINAL DE LA LMS! 🗣️ pic.twitter.com/PEbHXvCenN — Diablos Rojos Femenil (@DiablosFem) March 14, 2026

Diablos Rojos Femenil dejó en el terreno a Olmecas en un cierre de alarido

El conjunto capitalino llegó a su último turno al bat con desventaja de 1-0, luego de una destacada labor de la abridora de Tabasco, Dontaysha Gobourne, quien trabajó cinco entradas sin permitir carrera. Después, Dawn Bodrug mantuvo el cero en la sexta, pero todo cambió en el momento decisivo.

Con dos outs en la pizarra y corredora en primera, Janae Jefferson negoció pasaporte para extender la esperanza de Diablos. Instantes después, Jazmyn Jackson conectó el imparable que empujó la carrera del empate y revivió a la afición escarlata.

Diablos Rojos Femenil vs. Olmecas de Tabasco | Diablos Rojos Femenil

Posteriormente, Olmecas otorgó base por bolas intencional a Leannelys Zayas, una decisión que abrió la puerta para que Elisa Cecchetti se convirtiera en la heroína de la noche con un sencillo productor que permitió la anotación de Jefferson y selló la victoria de Diablos Rojos Femenil.

Yilian Tornés fue clave en el pase de Diablos Rojos a la final

Más allá de la explosión ofensiva en la séptima entrada, la gran figura del encuentro volvió a ser Yilian Tornés, quien firmó otra salida de muchísima calidad desde el círculo de los disparos.

La pitcher cubana lanzó siete entradas completas, permitió únicamente una carrera, aceptó siete hits, otorgó tres bases por bolas y recetó siete ponches, sosteniendo a Diablos durante todo el encuentro.

Diablos Rojos Femenil vs. Olmecas de Tabasco | Diablos Rojos Femenil

La única anotación de Olmecas cayó en la cuarta entrada, cuando Chloe Malau’ulu conectó un doble productor que puso a las visitantes al frente momentáneamente.

Diablos Rojos Femenil vs. Olmecas de Tabasco | Diablos Rojos Femenil

¿Cuándo se juega la Serie de la Reina 2026?

Con este resultado, Diablos Rojos Femenil regresó a la Serie de la Reina, donde enfrentará al equipo vencedor de la semifinal entre El Águila de Veracruz y Sultanes Femenil, serie que se encontraba 2-1 a favor de la novena regiomontana.

La gran final de la Liga Mexicana de Softbol 2026 comenzará el próximo martes 17 de marzo en Veracruz o Monterrey, con la disputa de los Juegos 1 y 2. Más adelante, el viernes 20 de marzo, la serie se trasladará al Estadio Alfredo Harp Helú para el Juego 3 y, en caso de ser necesario, también para los Juegos 4 y 5.