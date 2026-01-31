Raphael Veiga conquista a la afición azulcrema con guiño a México

Raphael Veiga está a un paso de convertirse en nuevo jugador del America, luego de que el mediocampista brasileño se despidiera de Palmeiras y emprendiera su viaje con rumbo a México. Aunque todavía falta el anuncio oficial por parte del club azulcrema, el fichaje ya genera expectativa entre los aficionados, quienes siguen de cerca cada detalle previo a su llegada.

La operación tomó fuerza en las últimas horas debido a la salida del jugador de Brasil, lo que confirmaría que el acuerdo está en su fase final. Veiga llega como uno de los nombres más llamativos del mercado, gracias a su rendimiento con Palmeiras y su perfil como futbolista ofensivo con liderazgo en partidos importantes.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Antes de partir, el brasileño compartió una foto en una estética que rápidamente se volvió tema de conversación. En la imagen se le observa con una playera Nike que hace referencia a México, lo que muchos interpretaron como un guiño previo a su nueva etapa en el futbol mexicano.

El detalle de la prenda no pasó desapercibido, ya que forma parte de una colección retro conmemorativa inspirada en la época de Total 90. El modelo verde, en particular, tiene un diseño que recuerda a la Selección Mexicana de 2006, por lo que la publicación conectó de inmediato con la nostalgia de varios aficionados.

Raphael Veiga con la verde | Captura de pantalla

¿Qué significa el guiño de Raphael Veiga a México antes de llegar al América?

Aunque no existe una confirmación oficial sobre el significado de la imagen, el momento en el que fue publicada alimentó la conversación. Al tratarse de una foto compartida justo antes del viaje, el gesto se tomó como una señal de cercanía con el país y con el entorno al que está por integrarse.

En redes sociales, la afición azulcrema reaccionó con comentarios positivos y mensajes de bienvenida, mostrando entusiasmo por la posible incorporación. El brasileño incluso fue "adoptado" de inmediato por algunos seguidores, quienes lo ven como una figura que puede aportar calidad y desequilibrio al plantel.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Raphael Veiga viajó a México y estaría en el Estadio Ciudad de los Deportes en América vs Necaxa