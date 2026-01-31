Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raphael Veiga conquista a la afición azulcrema con guiño a México

Raphael Veiga | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 15:47 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista brasileño comenzó su viaje a tierras nacionales para firmar con América

Raphael Veiga está a un paso de convertirse en nuevo jugador del America, luego de que el mediocampista brasileño se despidiera de Palmeiras y emprendiera su viaje con rumbo a México. Aunque todavía falta el anuncio oficial por parte del club azulcrema, el fichaje ya genera expectativa entre los aficionados, quienes siguen de cerca cada detalle previo a su llegada.

La operación tomó fuerza en las últimas horas debido a la salida del jugador de Brasil, lo que confirmaría que el acuerdo está en su fase final. Veiga llega como uno de los nombres más llamativos del mercado, gracias a su rendimiento con Palmeiras y su perfil como futbolista ofensivo con liderazgo en partidos importantes.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Antes de partir, el brasileño compartió una foto en una estética que rápidamente se volvió tema de conversación. En la imagen se le observa con una playera Nike que hace referencia a México, lo que muchos interpretaron como un guiño previo a su nueva etapa en el futbol mexicano.

El detalle de la prenda no pasó desapercibido, ya que forma parte de una colección retro conmemorativa inspirada en la época de Total 90. El modelo verde, en particular, tiene un diseño que recuerda a la Selección Mexicana de 2006, por lo que la publicación conectó de inmediato con la nostalgia de varios aficionados.

Raphael Veiga con la verde | Captura de pantalla

¿Qué significa el guiño de Raphael Veiga a México antes de llegar al América?

Aunque no existe una confirmación oficial sobre el significado de la imagen, el momento en el que fue publicada alimentó la conversación. Al tratarse de una foto compartida justo antes del viaje, el gesto se tomó como una señal de cercanía con el país y con el entorno al que está por integrarse.

En redes sociales, la afición azulcrema reaccionó con comentarios positivos y mensajes de bienvenida, mostrando entusiasmo por la posible incorporación. El brasileño incluso fue "adoptado" de inmediato por algunos seguidores, quienes lo ven como una figura que puede aportar calidad y desequilibrio al plantel.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Raphael Veiga viajó a México y estaría en el Estadio Ciudad de los Deportes en América vs Necaxa

Raphael Veiga llegará a México en las próximas horas y se espera que asista al partido de la Jornada 4 entre América y Necaxa. Sin embargo, su presencia sería únicamente como espectador, acudiendo al Estadio Ciudad de los Deportes para observar el encuentro desde la tribuna.

Últimos videos
Lo Último
00:45 Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
00:45 ¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
00:32 Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
00:29 ¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
23:59 Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
23:54 América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
23:37 Zague rompe el silencio tras la salida de Saint-Maximin: "Es un jugador tribunero"
23:24 Loco Abreu orgulloso con sus Xolos tras empate ante Rayados: "La camiseta se agarra con los dientes"
22:58 Jorge Ruvalcaba dedica despedida a la incondicionales de Pumas: “Agradecido con la afición”
22:53 ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
Futbol Internacional
01/02/2026
Partidos de hoy 1 de febrero de 2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Futbol
01/02/2026
¿Quién será? Rayados busca el reemplazo de Berterame
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
Futbol Nacional
01/02/2026
Faitelson "justifica" fracaso de Maximin con América y lanza dardo a Cruz Azul por Giakoumakis
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Futbol
01/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Manchester United vs Fulham?
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
Futbol
31/01/2026
Niño americanista llora al enterarse que Fidalgo se va del América
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?
Futbol Nacional
31/01/2026
América vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?