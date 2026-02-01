‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo

El Club América vivió una de las peores sacudidas en sus últimos años. Álvaro Fidalgo, uno de los mejores contención que ha jugado en el futbol mexicano podría estar viviendo sus últimos momentos en la Liga MX, esto tras considerar un traspaso al viejo continente, específicamente al Real Betis Balompié.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

Respeto ganado

Luego de que múltiples fuentes aseguraron que el futbolista asturiano está a punto de regresar a Europa, múltiples figuras del balompié mexcano han expresado su respeto hacia Fidalgo, sin embargo, una de las que no se esperaba fue la de José Ramón Fernández, periodista conocido por atacar al América.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el conocido periodista ofreció unas palabras de agradecimiento y despedida hacia Fidalgo, en ellas reconoció la gran labor hecha por el mediocampista y lo ‘difícil’ que será para los de Coapa cerrar ese hueco, llegando incluso a referirse a Fidalgo como una ‘leyenda’ del club.

“El América va a resentir, fuertemente, el que uno de sus mejores jugadores, que fue clave en el tricampeonato, se vaya. Un futbolista inteligente, maduro, con buena técnica; Fidalgo podría llegar a ser leyenda de un equipo”, escribió José Ramón.

Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7

‘Joserra’ no solo se despidió y reconoció al futbolista, sino que también afirmó su destino, mismo que desde la transmisión del juego de América vs Necaxa, fue revelado en la transmisión.

“Se va al Betis, un buen Club de la liga española y tendrá grandes compañeros como Isco. SUERTE Alvaro, DISTE MUCHO EN EL FÚTBOL MEXICANO”, se lee en las redes de José Ramón.

Álvaro Fidalgo en el Estadio Ciudad de los Deportes I IMAGO7

¿Adiós definitivo?

Luego de cinco años vistiendo la camiseta azulcrema, Fidalgo está muy cerca de despedirse del futbol mecicano. En su paso como americanista, el mediocampista logró levantar tres título de liga, una Supercopa de la liga y una Champions Cup.

Además de su palmarés colectivo, Fidalgo se va con un gran legado en sus hombros, pues desde que Santiago Solari lo trajo al América hasta su última etapa con André Jardine, el futbolista de 26 años se convirtió en uno de los favoritos de la afición. Su entrega, pasión, dedicación y amor por el club hicieron de Álvaro uno de los ídolos modernos del cuadro 16 veces campeón de la Liga MX.

