Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo

José Ramón Fernández y Álvaro Fidalgo I @joserra_espn/IMAGO7
Aldo Martínez 08:05 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El icónico periodista dedicó unas palabras al ídolo español de las Águilas del América

El Club América vivió una de las peores sacudidas en sus últimos años. Álvaro Fidalgo, uno de los mejores contención que ha jugado en el futbol mexicano podría estar viviendo sus últimos momentos en la Liga MX, esto tras considerar un traspaso al viejo continente, específicamente al Real Betis Balompié.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

Respeto ganado

Luego de que múltiples fuentes aseguraron que el futbolista asturiano está a punto de regresar a Europa, múltiples figuras del balompié mexcano han expresado su respeto hacia Fidalgo, sin embargo, una de las que no se esperaba fue la de José Ramón Fernández, periodista conocido por atacar al América.

Álvaro Fidalgo | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el conocido periodista ofreció unas palabras de agradecimiento y despedida hacia Fidalgo, en ellas reconoció la gran labor hecha por el mediocampista y lo ‘difícil’ que será para los de Coapa cerrar ese hueco, llegando incluso a referirse  a Fidalgo como una ‘leyenda’ del club.

“El América va a resentir, fuertemente, el que uno de sus mejores jugadores, que fue clave en el tricampeonato, se vaya. Un futbolista inteligente, maduro, con buena técnica; Fidalgo podría llegar a ser leyenda de un equipo”, escribió José Ramón.
Álvaro Fidalgo se va de América | IMAGO7

‘Joserra’ no solo se despidió y reconoció al futbolista, sino que también afirmó su destino, mismo que desde la transmisión del juego de América vs Necaxa, fue revelado en la transmisión. 

“Se va al Betis, un buen Club de la liga española y tendrá grandes compañeros como Isco. SUERTE Alvaro,  DISTE MUCHO EN EL FÚTBOL MEXICANO”, se lee en las redes de José Ramón.
Álvaro Fidalgo en el Estadio Ciudad de los Deportes I IMAGO7

¿Adiós definitivo?

Luego de cinco años vistiendo la camiseta azulcrema, Fidalgo está muy cerca de despedirse del futbol mecicano. En su paso como americanista, el mediocampista logró levantar tres título de liga, una Supercopa de la liga y una Champions Cup.

Además de su palmarés colectivo, Fidalgo se va con un gran legado en sus hombros, pues desde que Santiago Solari lo trajo al América hasta su última etapa con André Jardine, el futbolista de 26 años se convirtió en uno de los favoritos de la afición. Su entrega, pasión, dedicación y amor por el club hicieron de Álvaro uno de los ídolos modernos del cuadro 16 veces campeón de la Liga MX.

Álvaro Fidalgo Tricampeón con América I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
10:59 Manchester United derrota al Fulham con todo y el gol 200 de Raúl Jiménez
10:57 Guillermo Ochoa 'se postula' para jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana
10:08 ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
09:53 Brian Rodríguez sobre la salida de Álvaro Fidalgo: “No será fácil de reemplazar”
09:35 Kylian Mbappé, en los últimos minutos, rescata al Madrid y les da la victoria frente al Rayo Vallecano
09:34 Joaquín Pereyra, futbolista argentino en la MLS admite 'sentir miedo' por la represión migratoria en EE.UU
09:30 David Faitelson cuestiona las posibilidad del América tras la salida de Álvaro Fidalgo
09:19 Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
08:45 ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
08:33 Bellingham se lesiona y enciende las alarmas en el Real Madrid
Tendencia
1
Contra Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de "Apocalypto" a los 55 años
2
Futbol ¡Maximin se va del América! Las Águilas hicieron oficial la salida del francés de manera sorpresiva
3
Futbol Nacional ¿Álvaro Fidalgo 'renuncia' a la Selección Mexicana con su salida de América?
4
Futbol Internacional ¡Rumbo al 'Viejo Continente'! Obed Vargas llegará al futbol europeo en este mismo mercado de invierno, según reportes
5
Futbol Gignac es expulsado por primera vez en Liga MX y Lainez salva a Tigres con golazo en León
6
Empelotados ¡Fidelidad intacta! Alana presume apoyo a Sebastián a Cáceres en el América vs Necaxa
Te recomendamos
Manchester United derrota al Fulham con todo y el gol 200 de Raúl Jiménez
Futbol
01/02/2026
Manchester United derrota al Fulham con todo y el gol 200 de Raúl Jiménez
Guillermo Ochoa 'se postula' para jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana
Futbol
01/02/2026
Guillermo Ochoa 'se postula' para jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana
¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
Futbol
01/02/2026
¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
Brian Rodríguez sobre la salida de Álvaro Fidalgo: “No será fácil de reemplazar”
Futbol
01/02/2026
Brian Rodríguez sobre la salida de Álvaro Fidalgo: “No será fácil de reemplazar”
Kylian Mbappé, en los últimos minutos, rescata al Madrid y les da la victoria frente al Rayo Vallecano
Futbol
01/02/2026
Kylian Mbappé, en los últimos minutos, rescata al Madrid y les da la victoria frente al Rayo Vallecano
Joaquín Pereyra expresó su postura contra ICE
Futbol
01/02/2026
Joaquín Pereyra, futbolista argentino en la MLS admite 'sentir miedo' por la represión migratoria en EE.UU