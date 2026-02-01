Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Merci! Saint-Maximin se despide del América con un agradecimiento para la afición

Allan Saint-Maximin en uno de sus pocos partidos con América | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 20:53 - 31 enero 2026
Fue a través de sus redes sociales en donde se pudo ver el mensaje del francés dedicado a los americanistas

Sorpresivamente, apenas terminando el primer mes del 2026, Allan Saint-Maximin se ha ido del America, con el contexto de una situación ajena a lo futbolístico, pero también con los rumores de una posible pelea con el entrenador André Jardine.

Ahora, en sus redes sociales ha respondido a la despedida por parte del equipo azulcrema, agradeciendo por todo el cariño que le han mostrado en el corto tiempo que estuvo dentro del futbol mexicano.

Saint-Maximin ha dejado de ser jugador de América | Imago7

Se fue tan pronto llegó

Después de los rumores de una posible salida de Saint-Maximin, pasaron tan solo unas horas y todo se confirmó, dejando un total ambiente de sorpresa en los aficionados, pues no se esperaba que se fuera tan pronto.

Con la noticia confirmada, el mismo futbolista francés reposteó en sus historias la publicación que América subió para despedirse de él, agregando la frase:

"América, gracias por todo, los amo a todos ustedes"
Saint-Maximin recibiendo indicaciones de su ahora exentrenador | Imago7

En una siguiente historia, solamente volvió a compartir un story dedicado a él, acompañándolo de una serie de corazones amarillos, los cuales, casualmente, se han convertido en sus últimos 'comentarios' dedicados al cuadro de Coapa.

¿Por qué se fue el francés?

El Club América hizo oficial la salida de Allan Saint-Maximin de manera inesperada, poniendo fin a una etapa breve menos de dos torneos en la que el francés dejó destellos en la cancha, pero también una alta exposición mediática a través de redes sociales. Su adiós se suma a una semana movida en el Nido, marcada por la salida de Diego Ramírez y en medio de versiones que apuntan a más cambios dentro del plantel.

De acuerdo con información de TUDN, la ruptura se detonó tras un fuerte roce entre Saint-Maximin y André Jardine. El atacante no tuvo participación ni siquiera como suplente en el partido ante Necaxa, y el periodista Alex de la Rosa señaló que, más allá del tema de racismo que habría sufrido la familia del jugador a mitad de semana, existieron diferencias directas con el entrenador que tensaron la relación en Coapa.

Allan Saint-Maximin ha dejado de ser águila | Imago7

Con contrato vigente, el francés habría buscado una salida inmediata: siempre según el reporte, se acercó a la directiva azulcrema ya sin Diego Ramírez como director deportivo para pedir la rescisión de su vínculo. La decisión confirma que la sacudida interna en el América no se ha detenido y abre un nuevo frente de atención sobre el manejo del vestidor y el rumbo del equipo en las próximas semanas.

