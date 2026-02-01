Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Victoria agridulce! América vence a Necaxa en el adiós de Álvaro Fidalgo

América vence 2-0 a Necaxa | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:29 - 31 enero 2026
Las Águilas consiguen su primer triunfo del torneo en una tarde de sentimientos encontrados

El Estadio Ciudad de los Deportes fue testigo de una jornada de emociones encontradas. El Club América finalmente rompió su sequía goleadora y sumó su primer triunfo del Clausura 2026 al vencer 2-0 a un Necaxa que se desmoronó antes del descanso. Sin embargo, la alegría por los tres puntos se vio empañada por la noticia de la salida de Álvaro Fidalgo, quien pone rumbo al Betis de España.

AMÉRICA DESPERTÓ DE LA MANO DE 'RAYITO'

Tras un inicio de torneo incierto y carente de contundencia, el equipo de Coapa saltó a la cancha con la urgencia de sumar. Aunque los primeros minutos mantuvieron el ritmo semilento que ha caracterizado su arranque de campaña, la balanza se inclinó al minuto 35 gracias a Brian Rodríguez.

El "Rayito", quien regresó a la titularidad para este encuentro, sacó un potente derechazo desde fuera del área. Un ligero desvío en la zaga hidrocálida fue suficiente para que el balón se incrustara en el ángulo, rompiendo la racha negativa y marcando el primer gol azulcrema en el certamen.

Brian Rodríguez celebra el gol | IMAGO7

Apenas tres minutos después, el propio Rodríguez volvió a desequilibrar por la banda derecha para asistir a Víctor Dávila. El chileno recibió dentro del área y, con una definición implacable, puso el 2-0 que sentenció el ánimo del encuentro al 38'.

El destino de los Rayos quedó sellado justo antes del entretiempo. Facundo Gutiérrez cometió un error en la salida que derivó en una falta absurda sobre la "Pantera" Zúñiga. El árbitro no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla, dejando al conjunto de Aguascalientes con 10 hombres al minuto 45. Con la desventaja numérica y dos goles en contra, la remontada se volvió una misión imposible para la visita.

América festeja gol vs Necaxa | IMAGO7

En la parte complementaria, el América optó por gestionar su ventaja. Con el control total del balón, el cuerpo técnico aprovechó para dar descanso a piezas clave y permitir el regreso de jugadores fundamentales tras sus lesiones.

REGRESÓ HENRY MARTÍN, PERO FIDALGO SE VA

Los momento más emotivo de la segunda mitad fue el ingreso de Henry Martín y el adiós de Fidalgo. El capitán fue ovacionado por la afición al pisar el césped por primera vez en el torneo. A pesar de la inactividad, Martín estuvo cerca de ampliar la ventaja en dos ocasiones, pero el poste le negó el festejo en el cierre del partido.

El "Maguito", quién se encontraba en un palco del Estadio Azulcrema, fue despedido por los aficionados que se encontraban en las gradas y con entre una discretas lagrimas, se despide y deja un hueco difícil de llenar en el mediocampo, transformando una victoria necesaria en un trámite de nostalgia para la afición que hoy despidió a uno de sus referentes contemporáneos.

Regresa Henry Martín | IMAGO7

Con este resultado, el América escala a la octava posición con cinco puntos, situándose momentáneamente en puestos de Liguilla al cierre de la Jornada 4. No obstante, la nota que sacudió al entorno americanista fue la confirmación de la venta de Álvaro Fidalgo al Betis.

