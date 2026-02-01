Karim Benzema apunta a fichar con el Al-Hilal tras incidente con el Al-Ittihad

Karim Benzema, todavía jugador del Al-Ittihad en el futbol de Arabia Saudita, entró en un acto de rebeldía, el cual podría sacarlo de su actual club, aunque el francés ya tendría un nuevo destino en mente.

El atacante francés, exjugador del Real Madrid, tendría todo listo para ser nuevo jugador del Al-Hilal, rival directo del Al-Ittihad en la Superliga Árabe.

Benzema apunta a salir del Al-Ittihad para jugar con el máximo rival | AP

La causa del malestar de Benzema se debe a que, según él, la oferta de renovación que le hizo su actual club la consideró como insultante, por lo que ya busca salir del Ittihad.

Los reportes que llegan desde Arabia es que el Al-Hilal (equipo donde jugaba Neymar) estaría buscando hacerse de los servicios del francés en este mismo verano, a pesar de que Benzema termina contrato en verano de este 2026.

Arabia no es la única opción

Desde Europa, específicamente desde Italia, ha salido un equipo interesado por los servicios del Balón de Oro de la temporada 2022, siendo la Juventus de Turín la escuadra que buscaría regresar al futbol europeo a Benzema.

A pesar del interés de la Juventus en hacerse de los servicios de Benzema, los reportes desde Arabia informan que las negociaciones con el Al-Hilal están muy avanzadas, incluso se rumorea que el francés podría firmar con el Hilal durante los próximos días.