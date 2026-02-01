Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Caso Negreira: juez frena al Real Madrid y Joan Laporta celebra el revés legal

Joan Laporta al centro | AP
Aldo Martínez 12:47 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La polémica legal entre los dos líderes de LaLiga tuvo un ligero cambio en su proceso

El enfrentamiento institucional entre Barcelona y Real Madrid suma un nuevo capítulo en medio del polémico caso Negreira. La disputa entre los equipos de LaLiga, que ha tensado la relación entre ambos gigantes del futbol español durante los últimos años, volvió a encenderse tras una resolución judicial que favorece al club blaugrana en uno de los puntos más delicados del proceso.

Joan Laporta en festejos de la Supercopa | AP

Desde que salieron a la luz los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, el tema ha escalado a instancias legales. La investigación contempla posibles delitos vinculados con corrupción deportiva, mientras que el conjunto merengue decidió intervenir formalmente como parte afectada dentro del procedimiento.

En semanas recientes, la directiva del Real Madrid solicitó acceso a auditorías y documentos financieros del Barcelona correspondientes al periodo comprendido entre 2010 y 2021. El objetivo era revisar información contable relacionada con los pagos investigados, en un intento por robustecer su postura dentro del caso.

Sin embargo, diversos exempleados y trabajadores actuales del club catalán manifestaron su oposición a que dicha información fuera entregada a su máximo rival. Finalmente, el magistrado encargado del proceso rechazó la petición del cuadro blanco, al considerar improcedente la solicitud presentada.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona&amp;nbsp;

El juez respalda al Barcelona y rechaza la petición merengue

La determinación judicial fue interpretada en el entorno culé como un respaldo clave en medio del complejo escenario legal. De acuerdo con reportes difundidos en medios españoles, la negativa del juez impide que el Real Madrid tenga acceso directo a la documentación interna que pretendía examinar.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no tardó en pronunciarse tras conocerse la resolución. El dirigente defendió nuevamente la postura institucional del club y aseguró que la entidad nunca ha manipulado la competición ni ha buscado beneficios arbitrales.

Laporta también cuestionó la estrategia del conjunto madrileño dentro del proceso, al señalar que la petición carecía de fundamento jurídico sólido. Desde su perspectiva, el intento por obtener información interna respondía más a una narrativa pública que a argumentos sustentados en pruebas.

Laporta en el Camp Nou | CAPTURA DE PANTALLA

¿Se avecina una demanda millonaria del Real Madrid?

Pese al revés sufrido en esta fase del procedimiento, en el entorno del Santiago Bernabéu no contemplan dar un paso atrás. Versiones recientes apuntan a que el Real Madrid analiza nuevas acciones legales, entre ellas una posible reclamación económica de gran magnitud contra su eterno rival.

Aunque esta resolución representa un alivio momentáneo para el Barcelona, el caso Negreira continúa abierto y lejos de una conclusión definitiva. La batalla jurídica entre las dos instituciones más poderosas del futbol español promete extenderse, manteniendo al Clásico también en los tribunales mientras se define el desenlace de uno de los escándalos más mediáticos de los últimos tiempos.

Florentino Pérez insiste en la presión sobre Barcelona | MexSport
Últimos videos
Lo Último
18:35 Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
18:20 ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
18:20 ¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
18:20 ¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
18:06 ¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
17:41 Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
17:39 Afición del Inter de Milán lanza bomba de estruendo al arquero del Cremonese en pleno partido
17:38 Liga MX lanza emotiva despedida a Álvaro Fidalgo: “Ha sido un honor”
17:14 ¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble
17:11 Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas
Tendencia
1
Contra Asesinan a tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en Colima
2
Futbol ¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera
3
Futbol Álvaro Fidalgo se despide oficialmente de América: 'Esto no es un adiós para siempre'
4
Futbol ‘Es momento de volver a disfrutar el futbol’: Maximin lanza conmovedor discurso tras su salida del América
5
Futbol ‘Podría ser una leyenda’: José Ramón Fernández se despide de Álvaro Fidalgo
6
Futbol Boleto a España hasta el 2030: Álvaro Fidalgo ya firmó contrato con Betis según reportes
Te recomendamos
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
Contra
01/02/2026
Bad Bunny obtiene el Grammy 2026 a Mejor Interpretación de Música Global con “EoO”
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
Futbol
01/02/2026
¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Futbol
01/02/2026
¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
Futbol
01/02/2026
¿América es 'cantera' del Betis? Estos han sido los traspasos de las Águilas al conjunto español
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Lucha
01/02/2026
¿Jake Paul a WWE? Fanáticos desatan rumores de su presencia en Royal Rumble
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja
Contra
01/02/2026
Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja