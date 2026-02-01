Caso Negreira: juez frena al Real Madrid y Joan Laporta celebra el revés legal

El enfrentamiento institucional entre Barcelona y Real Madrid suma un nuevo capítulo en medio del polémico caso Negreira. La disputa entre los equipos de LaLiga, que ha tensado la relación entre ambos gigantes del futbol español durante los últimos años, volvió a encenderse tras una resolución judicial que favorece al club blaugrana en uno de los puntos más delicados del proceso.

Joan Laporta en festejos de la Supercopa | AP

Desde que salieron a la luz los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, el tema ha escalado a instancias legales. La investigación contempla posibles delitos vinculados con corrupción deportiva, mientras que el conjunto merengue decidió intervenir formalmente como parte afectada dentro del procedimiento.

En semanas recientes, la directiva del Real Madrid solicitó acceso a auditorías y documentos financieros del Barcelona correspondientes al periodo comprendido entre 2010 y 2021. El objetivo era revisar información contable relacionada con los pagos investigados, en un intento por robustecer su postura dentro del caso.

Sin embargo, diversos exempleados y trabajadores actuales del club catalán manifestaron su oposición a que dicha información fuera entregada a su máximo rival. Finalmente, el magistrado encargado del proceso rechazó la petición del cuadro blanco, al considerar improcedente la solicitud presentada.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona&nbsp;

El juez respalda al Barcelona y rechaza la petición merengue

La determinación judicial fue interpretada en el entorno culé como un respaldo clave en medio del complejo escenario legal. De acuerdo con reportes difundidos en medios españoles, la negativa del juez impide que el Real Madrid tenga acceso directo a la documentación interna que pretendía examinar.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no tardó en pronunciarse tras conocerse la resolución. El dirigente defendió nuevamente la postura institucional del club y aseguró que la entidad nunca ha manipulado la competición ni ha buscado beneficios arbitrales.

Laporta también cuestionó la estrategia del conjunto madrileño dentro del proceso, al señalar que la petición carecía de fundamento jurídico sólido. Desde su perspectiva, el intento por obtener información interna respondía más a una narrativa pública que a argumentos sustentados en pruebas.

Laporta en el Camp Nou | CAPTURA DE PANTALLA

¿Se avecina una demanda millonaria del Real Madrid?

Pese al revés sufrido en esta fase del procedimiento, en el entorno del Santiago Bernabéu no contemplan dar un paso atrás. Versiones recientes apuntan a que el Real Madrid analiza nuevas acciones legales, entre ellas una posible reclamación económica de gran magnitud contra su eterno rival.

Aunque esta resolución representa un alivio momentáneo para el Barcelona, el caso Negreira continúa abierto y lejos de una conclusión definitiva. La batalla jurídica entre las dos instituciones más poderosas del futbol español promete extenderse, manteniendo al Clásico también en los tribunales mientras se define el desenlace de uno de los escándalos más mediáticos de los últimos tiempos.