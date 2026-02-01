Le prohiben el paso a Maluma en el partido donde el Inter Miami se enfrentó al Atlético Nacional

El pasado sábado, en la cancha del Atanasio Girardot, el Atlético Nacional se enfrentó al Inter Miami en partido amistoso donde, entre todos los invitados, destacó la presencia de Maluma en el inmueble.

En el partido, donde Lionel Messi y compañía saltaron al campo del Atlético Nacional, Maluma fue víctima de la seguridad del equipo estadounidense, esto, después de que el cantante intentó pasar a una zona restringida.

Messi durante su visita a Medellín | X:@InterMiamiCF

En un video que circula en redes sociales, Maluma y su entorno quisieron pasar a una zona restringida en el estadio donde juega el equipo verdolaga, topándose con un cerco de seguridad que nos les permitió seguir avanzando.

Maluma tuvo que regresar a su lugar luego de que los organizadores y la seguridad no permitieron que siguiera avanzando alrededor de la cancha de Medellín.

🚫 Le Niegan el Paso a Maluma!



Maluma y su entorno intentaron pasar a una zona exclusiva del Estadio Atanasio Girardot antes del partido entre el Inter Miami de Leo Messi 🩷🖤 y Atlético Nacional 🟢⚪️ pero organizadores del partido no lo permitieron. 😳#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/IzSr8yDkrV — Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 1, 2026

Al final, con debut de Germán Berterame como nuevo delantero del Inter Miami, los comandados por Lionel Messi terminaron venciendo al Atlético Nacional por la mínima diferencia.

El cuadro colombiano comenzó ganando el partido a los 25 minutos, en la segunda mitad Luis Suárez empató el encuentro y en los últimos minutos del encuentro, un autogol le terminó dando la victoria del equipo estadounidense.

El cuadro de Miami comenzará su participación en la temporada de la Major League Soccer el próximo 21 de febrero, cuando se enfrenten al LAFC en Los Angeles Memorial Colliseum.