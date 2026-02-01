Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Le prohiben el paso a Maluma en el partido donde el Inter Miami se enfrentó al Atlético Nacional

Le prohibieron la entrada a Maluma durante la visita de Messi a Medellín | CAPTURA
Marcos Olvera García 12:14 - 01 febrero 2026
El cantante colombiano se presentó en la casa del cuadro paisa para ver el Inter Miami vs Atlético Nacional, aunque no la pasó muy bien

El pasado sábado, en la cancha del Atanasio Girardot, el Atlético Nacional se enfrentó al Inter Miami en partido amistoso donde, entre todos los invitados, destacó la presencia de Maluma en el inmueble.

En el partido, donde Lionel Messi y compañía saltaron al campo del Atlético Nacional, Maluma fue víctima de la seguridad del equipo estadounidense, esto, después de que el cantante intentó pasar a una zona restringida.

Messi durante su visita a Medellín | X:@InterMiamiCF

En un video que circula en redes sociales, Maluma y su entorno quisieron pasar a una zona restringida en el estadio donde juega el equipo verdolaga, topándose con un cerco de seguridad que nos les permitió seguir avanzando.

Maluma tuvo que regresar a su lugar luego de que los organizadores y la seguridad no permitieron que siguiera avanzando alrededor de la cancha de Medellín.

Al final, con debut de Germán Berterame como nuevo delantero del Inter Miami, los comandados por Lionel Messi terminaron venciendo al Atlético Nacional por la mínima diferencia.

El cuadro colombiano comenzó ganando el partido a los 25 minutos, en la segunda mitad Luis Suárez empató el encuentro y en los últimos minutos del encuentro, un autogol le terminó dando la victoria del equipo estadounidense.

El cuadro de Miami comenzará su participación en la temporada de la Major League Soccer el próximo 21 de febrero, cuando se enfrenten al LAFC en Los Angeles Memorial Colliseum.

Messi durante su visita a Medellín | X:@InterMiamiCF
