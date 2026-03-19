Partidos de hoy Jueves 19 de marzo de 2026

Un jueves lleno de futbol. La actividad deportiva de hoy se enfocará en el mundo del futbol, desde la Selección Mexicana Femenil Sub 17 buscando su pase al Mundial, pasando por las competencias europeas y terminando con la Concachampions, todo esto y más en la agenda deportiva de este 19 de marzo

la actividad deportiva arrancará con las Eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial Femenil Sub 17 en Marruecos. Tras vencer a Jamaica a inicio de semana, la Selección Azteca buscará afianzarse como líder del Grupo C enfrentándose a Panamá. Panamá vs México

12:30 horas

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Selección Mexicana Sub-17 l X:Miseleccionfem

Más tarde el futbol internacional tomará los reflectores con las dos competencias europeas más importantes tras la Champions. En la UEFA Europa League se destaca la participación de equipo importantes como Lyon, Roma y Porto, pero el más destacado será el el Betis de Álvaro Fidalgo buscando la remontada ante Panathinaikos. Freiburg vs Genk

11:45 horas

Claro Sports YouTube / Clarosports.com Olympique Lyonnais vs Celta

11:45 horas

Claro Sports / YouTube FC Midtjylland vs Nottingham Forest

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Disney+ Premium Real Betis vs Panathinaikos

14:00 horas

Disney+ Premium / ESPN 2 AS Roma vs Bologna

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Claro Sports YouTube / Clarosports.com Aston Villa vs Lille

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Disney+ Premium FC Porto vs Stuttgart

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Al mismo tiempo se llevará a cabo la UEFA Conference League, en ambos torneos se definirán los Cuartos de Final por lo que, los mejores ocho equipos clasificarán a la siguiente ronda. Entre los clubes a seguir están el Crystal Palace, así como el AZ Akmaar de Mateo Chávez, aunque el defensor mexicano no verá acción por una lesión.



Mainz 05 vs Sigma Olomouc

11:45 horas

Claro Sports YouTube / Clarosports.com AEK Larnaca vs Crystal Palace

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Claro Sports YouTube / Clarosports.com AEK FC vs NK Celje

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Disney+ Premium / ESPN 2 Raków Czestochowa vs Fiorentina

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Disney+ Premium Rayo Vallecano vs Samsunspor

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Claro Sports YouTube / Clarosports.com Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan

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Disney+ Premium Sparta Praha vs AZ Alkmaar

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Claro Sports YouTube / Clarosports.com Strasbourg vs HNK Rijeka

14:00 horas

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Europa League y Conference League serán transmitidos por Claro | UEFA

Finalmente, la actividad futbolera terminará con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En los últimos dos partidos de los Octavos de Final Galaxy buscará reafirmar su ventaja ante el Mount Pleasant en Jamaica, mientras que Tigres sueña con la remontada ante Cincinnati. •Mount Pleasant vs LA Galaxy

17:00 horas

FOX One Tigres UANL vs FC Cincinnati

19:00 horas

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