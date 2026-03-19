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Partidos de hoy Jueves 19 de marzo de 2026
Un jueves lleno de futbol. La actividad deportiva de hoy se enfocará en el mundo del futbol, desde la Selección Mexicana Femenil Sub 17 buscando su pase al Mundial, pasando por las competencias europeas y terminando con la Concachampions, todo esto y más en la agenda deportiva de este 19 de marzo
la actividad deportiva arrancará con las Eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial Femenil Sub 17 en Marruecos. Tras vencer a Jamaica a inicio de semana, la Selección Azteca buscará afianzarse como líder del Grupo C enfrentándose a Panamá.
Panamá vs México
12:30 horas
Disney+ Premium
Más tarde el futbol internacional tomará los reflectores con las dos competencias europeas más importantes tras la Champions. En la UEFA Europa League se destaca la participación de equipo importantes como Lyon, Roma y Porto, pero el más destacado será el el Betis de Álvaro Fidalgo buscando la remontada ante Panathinaikos.
Freiburg vs Genk
11:45 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
Olympique Lyonnais vs Celta
11:45 horas
Claro Sports / YouTube
FC Midtjylland vs Nottingham Forest
11:45 horas
Disney+ Premium
Real Betis vs Panathinaikos
14:00 horas
Disney+ Premium / ESPN 2
AS Roma vs Bologna
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
Aston Villa vs Lille
14:00 horas
Disney+ Premium
FC Porto vs Stuttgart
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
Al mismo tiempo se llevará a cabo la UEFA Conference League, en ambos torneos se definirán los Cuartos de Final por lo que, los mejores ocho equipos clasificarán a la siguiente ronda. Entre los clubes a seguir están el Crystal Palace, así como el AZ Akmaar de Mateo Chávez, aunque el defensor mexicano no verá acción por una lesión.
Mainz 05 vs Sigma Olomouc
11:45 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
AEK Larnaca vs Crystal Palace
11:45 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
AEK FC vs NK Celje
11:45 hhoras
Disney+ Premium / ESPN 2
Raków Czestochowa vs Fiorentina
11:45 horas
Disney+ Premium
Rayo Vallecano vs Samsunspor
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan
14:00 horas
Disney+ Premium
Sparta Praha vs AZ Alkmaar
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com
Strasbourg vs HNK Rijeka
14:00 horas
Disney+ Premium
Finalmente, la actividad futbolera terminará con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En los últimos dos partidos de los Octavos de Final Galaxy buscará reafirmar su ventaja ante el Mount Pleasant en Jamaica, mientras que Tigres sueña con la remontada ante Cincinnati.
•Mount Pleasant vs LA Galaxy
17:00 horas
FOX One
Tigres UANL vs FC Cincinnati
19:00 horas
FOX One / FOX+
Fuera del futbol, la agenda deportiva también incluye actividad de la NBA, que continúa con la recta final de la Temporada Regular, aunque habrá múltiples partidos, el más destacado será el de Los Lakers enfrentándose al Heat de Miami, dos equipos que están poniendo la vista en los Playoffs.
Los Angeles Lakers vs Miami Heat
18:00 horas
NBA League Pass / Amazon Prime Video
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