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Futbol

Partidos de hoy Jueves 19 de marzo de 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 buscará firmar un nuevo triunfo | IMAGO7
La Selección Mexicana Femenil Sub 17 buscará firmar un nuevo triunfo | IMAGO7
Rafael Trujillo 00:23 - 19 marzo 2026
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Continúa la actividad de las competencias europeas, además se definen los Cuartos de Fina de la Concachampions

Un jueves lleno de futbol. La actividad deportiva de hoy se enfocará en el mundo del futbol, desde la Selección Mexicana Femenil Sub 17 buscando su pase al Mundial, pasando por las competencias europeas y terminando con la Concachampions, todo esto y más en la agenda deportiva de este 19 de marzo

la actividad deportiva arrancará con las Eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial Femenil Sub 17 en Marruecos. Tras vencer a Jamaica a inicio de semana, la Selección Azteca buscará afianzarse como líder del Grupo C enfrentándose a Panamá.

Panamá vs México
12:30 horas
Disney+ Premium

Selección Mexicana Sub-17 l X:Miseleccionfem

Más tarde el futbol internacional tomará los reflectores con las dos competencias europeas más importantes tras la Champions. En la UEFA Europa League se destaca la participación de equipo importantes como Lyon, Roma y Porto, pero el más destacado será el el Betis de Álvaro Fidalgo buscando la remontada ante Panathinaikos.

Freiburg vs Genk
11:45 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Olympique Lyonnais vs Celta
11:45 horas
Claro Sports / YouTube

FC Midtjylland vs Nottingham Forest
11:45 horas
Disney+ Premium

Real Betis vs Panathinaikos
14:00 horas
Disney+ Premium / ESPN 2

AS Roma vs Bologna
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Aston Villa vs Lille
14:00 horas
Disney+ Premium

FC Porto vs Stuttgart
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Al mismo tiempo se llevará a cabo la UEFA Conference League, en ambos torneos se definirán los Cuartos de Final por lo que, los mejores ocho equipos clasificarán a la siguiente ronda. Entre los clubes a seguir están el Crystal Palace, así como el AZ Akmaar de Mateo Chávez, aunque el defensor mexicano no verá acción por una lesión.

Mainz 05 vs Sigma Olomouc
11:45 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

AEK Larnaca vs Crystal Palace
11:45 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

AEK FC vs NK Celje
11:45 hhoras
Disney+ Premium / ESPN 2

Raków Czestochowa vs Fiorentina
11:45 horas
Disney+ Premium

Rayo Vallecano vs Samsunspor
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan
14:00 horas
Disney+ Premium

Sparta Praha vs AZ Alkmaar
14:00 horas
Claro Sports YouTube / Clarosports.com

Strasbourg vs HNK Rijeka
14:00 horas
Disney+ Premium

Europa League y Conference League serán transmitidos por Claro | UEFA
Europa League y Conference League serán transmitidos por Claro | UEFA

Finalmente, la actividad futbolera terminará con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En los últimos dos partidos de los Octavos de Final Galaxy buscará reafirmar su ventaja ante el Mount Pleasant en Jamaica, mientras que Tigres sueña con la remontada ante Cincinnati.

Mount Pleasant vs LA Galaxy
17:00 horas
FOX One

Tigres UANL vs FC Cincinnati
19:00 horas
FOX One / FOX+

Fuera del futbol, la agenda deportiva también incluye actividad de la NBA, que continúa con la recta final de la Temporada Regular, aunque habrá múltiples partidos, el más destacado será el de Los Lakers enfrentándose al Heat de Miami, dos equipos que están poniendo la vista en los Playoffs.

Los Angeles Lakers vs Miami Heat
18:00 horas
NBA League Pass / Amazon Prime Video

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