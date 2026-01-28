Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se queda? Germán Berterame es registrado para la Concachampions con Rayados

Germán Berterame interesa al Inter de Miami | MEXSPORT
RICARDO OLIVARES 13:12 - 28 enero 2026
A pesar de las negociaciones de Rayados con Inter Miami el delantero fue registrado para el torneo internacional

Germán Berterame fue registrado por Rayados de Monterrey para disputar la actual edición de la CONCACAF Champions Cup, aunque su situación deportiva sigue marcada por la incertidumbre. El naturalizado mexicano continúa entrenando por separado del plantel, mientras su futuro apunta cada vez más lejos de la Sultana del Norte.

En medio de este escenario, Inter Miami aparece como el destino para el atacante. Las negociaciones entre ambas instituciones están avanzadas y Berterame se encuentra muy cerca de convertirse en jugador oficial del club estadounidense, donde compartiría vestidor con figuras como Lionel Messi.

Así será la venta de boletos para el juego de Rayados vs Inter Miami

Su futuro con Inter Miami

La gran incógnita es si Berterame podría disputar la CONCACAF Champions Cup con Inter Miami. Para que eso sea posible, el conjunto de la MLS tendría que apurar la transacción, ya que los plazos de registro son clave para determinar su elegibilidad en el torneo continental.

Gol de Berterame

El panorama es claro: si Germán Berterame llega a tener minutos con Rayados ante Xelajú, quedaría automáticamente inhabilitado para participar con Inter Miami en lo que resta de la competencia, debido al reglamento del certamen, que impide jugar el mismo torneo con dos equipos distintos.

Piensan en el registro

A pesar de que Monterrey ya lo registró, Inter Miami aún mantiene una ventana abierta. Las Garzas, que ya presentaron una oferta formal por el delantero, todavía pueden añadir jugadores adicionales a su lista para la competencia, y Berterame entra dentro de esa posibilidad.

Para que esto se concrete, el registro del futbolista con Inter Miami tendría que validarse como máximo 48 horas antes de su debut en el torneo.

Así, el futuro inmediato de Germán Berterame se juega contra el reloj. Rayados, Inter Miami y el propio jugador deberán tomar una decisión rápida, pues cualquier aparición con el conjunto regio podría cerrar definitivamente la puerta para verlo competir junto a Messi en la CONCACAF Champions Cup.

Germán Berterame, delantero de Rayados
