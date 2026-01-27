Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Por qué Atlético de Madrid ganará millones por el fichaje de Germán Berterame con Inter Miami?

Germán Berterame l IMAGO7
Rafael Trujillo 17:39 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero mexico-argentino apunta a dejar Rayados y unirse al conjunto estadounidense

Rayados de Monterrey confirmaron la oferta del Inter Miami sobre Germán Berterame, y ahora sólo parece cuestión de tiempo para que el delantero de la Selección Mexicana se una al conjunto de la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con reportes, la transacción se daría por 15 millones de dólares, de los cuales, una importante suma iría para el Atlético de Madrid.

Germán Berterame apunta a unirse al equipo estadounidense para jugar a lado de Lionel Messi. Sin embargo, cabe destacar que, el nacionalizado mexicano fue la segunda opción para reforzar el ataque de las Garzas luego de no llegar a un acuerdo con el gabonés Denis Bouanga, del LAFC.

Ante la necesidad del conjunto de Miami de fichar a un nuevo delantero, la directiva encabezada por David Beckham está dispuesta a desembolsar una suma importante de dinero. El fichaje de Berterame sería la segunda transacción más cara de las Garzas tras la de Rodrigo de Paul por 18 millones de dólares.

Berterame l IMAGO7

Atlético de Madrid beneficiado

Curiosamente, tal y como sucedió con de Paul, los colchoneros también serán beneficiados por la transacción de Berterame. Esto se debe a que cuando Rayados compró al delantero nacido en Argentina se estableció una cláusula en la que el Atlético de Madrid (como dueño del San Luis) se reservaba un porcentaje de una futura venta.

Hay que recordar que, en el 2019 el Atlético de Madrid compró la carta del delantero al San Lorenzo a cambio de unos 1.5 millones de dólares para que jugase con el Atlético San Luis de la Liga MX. Tres años más tarde, Rayados compró a Berterame en 6 millones de dólares, pero Atlético conservaba el 30% de los derechos para algún futuro traspaso.

Ante esta cláusula, en caso de que la negociación se concrete en 15 millones, el Atlético ganará 4.5 millones y Rayados se quedará con 10.5 millones, restantes.

Berterame en Rayados I IMAGO7

Los números de Berterame en la Liga MX

Berterame ahora se despide de Monterrey tras sumar un total de 153 partidos, en los que marcó 68 goles. Su aporte ofensivo fue constante y lo consolidó como el octavo máximo goleador en la historia de Rayados.

Previo a su paso por Monterrey, Berterame defendió los colores del Atlético de San Luis, equipo con el que jugó 93 partidos y anotó 31 goles. En total, sumando sus etapas con Rayados y Atlético de San Luis, Germán Berterame acumuló 246 partidos, 99 goles y 21 asistencias dentro del futbol mexicano, dejando una huella importante en la Liga MX.

Germán Berterame y sus contribuciones a Rayados en Liguilla | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup