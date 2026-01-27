¿Por qué Atlético de Madrid ganará millones por el fichaje de Germán Berterame con Inter Miami?

Rayados de Monterrey confirmaron la oferta del Inter Miami sobre Germán Berterame, y ahora sólo parece cuestión de tiempo para que el delantero de la Selección Mexicana se una al conjunto de la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con reportes, la transacción se daría por 15 millones de dólares, de los cuales, una importante suma iría para el Atlético de Madrid.

Germán Berterame apunta a unirse al equipo estadounidense para jugar a lado de Lionel Messi. Sin embargo, cabe destacar que, el nacionalizado mexicano fue la segunda opción para reforzar el ataque de las Garzas luego de no llegar a un acuerdo con el gabonés Denis Bouanga, del LAFC.

Ante la necesidad del conjunto de Miami de fichar a un nuevo delantero, la directiva encabezada por David Beckham está dispuesta a desembolsar una suma importante de dinero. El fichaje de Berterame sería la segunda transacción más cara de las Garzas tras la de Rodrigo de Paul por 18 millones de dólares.

Berterame l IMAGO7

Atlético de Madrid beneficiado

Curiosamente, tal y como sucedió con de Paul, los colchoneros también serán beneficiados por la transacción de Berterame. Esto se debe a que cuando Rayados compró al delantero nacido en Argentina se estableció una cláusula en la que el Atlético de Madrid (como dueño del San Luis) se reservaba un porcentaje de una futura venta.

Hay que recordar que, en el 2019 el Atlético de Madrid compró la carta del delantero al San Lorenzo a cambio de unos 1.5 millones de dólares para que jugase con el Atlético San Luis de la Liga MX. Tres años más tarde, Rayados compró a Berterame en 6 millones de dólares, pero Atlético conservaba el 30% de los derechos para algún futuro traspaso.

Ante esta cláusula, en caso de que la negociación se concrete en 15 millones, el Atlético ganará 4.5 millones y Rayados se quedará con 10.5 millones, restantes.

Berterame en Rayados I IMAGO7

Los números de Berterame en la Liga MX

Berterame ahora se despide de Monterrey tras sumar un total de 153 partidos, en los que marcó 68 goles. Su aporte ofensivo fue constante y lo consolidó como el octavo máximo goleador en la historia de Rayados.

Previo a su paso por Monterrey, Berterame defendió los colores del Atlético de San Luis, equipo con el que jugó 93 partidos y anotó 31 goles. En total, sumando sus etapas con Rayados y Atlético de San Luis, Germán Berterame acumuló 246 partidos, 99 goles y 21 asistencias dentro del futbol mexicano, dejando una huella importante en la Liga MX.