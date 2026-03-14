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Rosalía se disculpa tras polémica por comentarios sobre Picasso: esto fue lo que dijo / VIDEO

Rosalía. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:07 - 14 marzo 2026
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La cantante española enfrentó críticas por sus declaraciones sobre Picasso y ofrece una disculpa pública explicando sus palabras y perspectiva personal.

La cantante Rosalía enfrentó una fuerte polémica en redes sociales después de comentar sobre el pintor Pablo Picasso, lo que la llevó a emitir un video de disculpa en sus plataformas digitales. La artista admitió su error tras recibir miles de reacciones negativas de usuarios que consideraron insensibles sus expresiones sobre la figura del creador español.

Comentarios de Rosalía sobre figuras históricas desataron reacciones entre usuarios. / X: @ROSALIA

¿Qué dijo Rosalía sobre Picasso?

Durante una conversación con la escritora Mariana Enríquez como parte de la serie “Spotify presenta”, Rosalía abordó el tema de separar al artista de su obra, señalando que no tenía problema en hacerlo. Comentó que “le gusta mucho Picasso” y que no le había molestado la idea de diferenciar al creador de su trabajo.

Rosalía abordó el tema de "separar al artista de su obra". / IG: @rosalia.vt

La disculpa pública de la cantante

En el video de disculpa, Rosalía reconoció que sus palabras no reflejaron con precisión lo que pensaba, especialmente por no tener información completa sobre las acusaciones de maltrato relacionadas con Picasso:

“Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente… voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, expresó la cantante.

Aclaró que, aunque había escuchado comentarios sobre Picasso como “un hombre muy tremendo”, desconocía datos específicos sobre casos reales de maltrato a mujeres vinculados al pintor, lo que la llevó a hablar de manera superficial sobre el tema.

Además, aseguró que su intención no era responder a los “haters”, sino clarificar su postura ante sus seguidores y seguidores preocupados por la controversia.

La cantante española ofrece una disculpa pública tras la polémica por sus palabras. / TikTok: @rosalia

Rosalía y el feminismo: una aclaración adicional

La polémica también reabrió el debate sobre su relación con el movimiento feminista. La artista aclaró en su disculpa que sí respalda el feminismo, aunque explicó que a veces evita etiquetarse para no ser considerada una “representante perfecta” del movimiento, señalando que prefiere demostrar su apoyo con acciones, su forma de vivir y su música.

La artista aclaró en su disculpa que sí respalda el feminismo. / IG: @rosalia.vt
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