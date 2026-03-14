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¿Lo tienes en tu cartera? Este es el billete más falsificado en México

El billete más falsificado en México. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:21 - 14 marzo 2026
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El Banco de México dio a conocer las cifras más recientes sobre falsificación de billetes en el país y revela cuál es la denominación que más circuló de forma apócrifa el año pasado.

Durante 2025, las autoridades del Banco de México (Banxico) captaron cientos de miles de billetes falsos en circulación, con una denominación claramente dominante entre los intentos de falsificación. Estas cifras forman parte del reporte anual del banco central sobre piezas apócrifas detectadas en efectivo, información que es clave para consumidores, comercios y entidades financieras.

Banxico mantiene control sobre la autenticidad del dinero en México. / iStock

Según los datos oficiales del Banco de México, el billete de 500 pesos fue el más falsificado en el país durante 2025, con 148 652 piezas apócrifas detectadas, lo que representa aproximadamente la mitad de todos los billetes falsos registrados ese año.

Billete de 500 pesos, el más falsificado en México durante 2025, según el reporte oficial del Banco de México. / iStock

Ranking de billetes falsificados en 2025

De acuerdo con estadísticas oficiales del banco central, las principales denominaciones con billetes falsos detectados fueron:

  • 500 pesos: 148 652 piezas

  • 100 pesos: 73 875 piezas

  • 200 pesos: 56 153 piezas

  • 1 000 pesos: 6 770 piezas

  • 50 pesos: 5 797 piezas

  • 20 pesos: 426 piezas

Estos números muestran que los billetes de mayor circulación —especialmente el de 500 pesos— son los más atractivos para intentos de falsificación, tanto por su uso frecuente en transacciones como por el valor que representan.

¿Qué hacer si recibes un billete falso?

El Banco de México establece que la única institución facultada para determinar si una pieza es auténtica o falsa es precisamente Banxico. Si detectas o sospechas haber recibido un billete falso, lo adecuado es no usarlo para realizar pagos y entregarlo en una sucursal bancaria, donde se enviará gratuitamente al banco central para su análisis técnico.

Legalmente, hacer pagos con billetes falsos a sabiendas constituye un delito federal, con sanciones que pueden llegar hasta 12 años de prisión.

Legalmente, hacer pagos con billetes falsos a sabiendas constituye un delito federal. / iStock

Consejos para identificar billetes auténticos

Banxico y especialistas recomiendan revisar elementos de seguridad como:

  • Textura del papel o polímero, distinta al de papeles comunes.

  • Relieves y grabados, que deben sentirse al tacto.

  • Hilos y marcas visibles bajo luz, presentes en las distintas denominaciones.

Elementos de seguridad como hilos y relieves táctiles ayudan a identificar billetes auténticos frente a piezas apócrifas. / iStock
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