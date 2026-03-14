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¿Lo tienes en tu cartera? Este es el billete más falsificado en México
Durante 2025, las autoridades del Banco de México (Banxico) captaron cientos de miles de billetes falsos en circulación, con una denominación claramente dominante entre los intentos de falsificación. Estas cifras forman parte del reporte anual del banco central sobre piezas apócrifas detectadas en efectivo, información que es clave para consumidores, comercios y entidades financieras.
Según los datos oficiales del Banco de México, el billete de 500 pesos fue el más falsificado en el país durante 2025, con 148 652 piezas apócrifas detectadas, lo que representa aproximadamente la mitad de todos los billetes falsos registrados ese año.
Ranking de billetes falsificados en 2025
De acuerdo con estadísticas oficiales del banco central, las principales denominaciones con billetes falsos detectados fueron:
500 pesos: 148 652 piezas
100 pesos: 73 875 piezas
200 pesos: 56 153 piezas
1 000 pesos: 6 770 piezas
50 pesos: 5 797 piezas
20 pesos: 426 piezas
Estos números muestran que los billetes de mayor circulación —especialmente el de 500 pesos— son los más atractivos para intentos de falsificación, tanto por su uso frecuente en transacciones como por el valor que representan.
¿Qué hacer si recibes un billete falso?
El Banco de México establece que la única institución facultada para determinar si una pieza es auténtica o falsa es precisamente Banxico. Si detectas o sospechas haber recibido un billete falso, lo adecuado es no usarlo para realizar pagos y entregarlo en una sucursal bancaria, donde se enviará gratuitamente al banco central para su análisis técnico.
Legalmente, hacer pagos con billetes falsos a sabiendas constituye un delito federal, con sanciones que pueden llegar hasta 12 años de prisión.
Consejos para identificar billetes auténticos
Banxico y especialistas recomiendan revisar elementos de seguridad como:
Textura del papel o polímero, distinta al de papeles comunes.
Relieves y grabados, que deben sentirse al tacto.
Hilos y marcas visibles bajo luz, presentes en las distintas denominaciones.
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