Muere el filósofo Jürgen Habermas, autor de “Teoría de la acción comunicativa”, a los 96 años

El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, considerado uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, murió este 14 de marzo de 2026 a los 96 años en la ciudad de Starnberg, Alemania, según confirmó su editorial Suhrkamp tras recibir información de su familia.

Jürgen Habermas fue uno de los filósofos más influyentes de la teoría crítica y del pensamiento político contemporáneo. / AP

¿Quién fue Jürgen Habermas?

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas se convirtió en una de las figuras centrales del pensamiento contemporáneo y en uno de los representantes más destacados de la Escuela de Frankfurt, corriente de la teoría crítica que analizó la sociedad moderna y sus estructuras de poder.

Su obra influyó en disciplinas como la filosofía, la sociología, la ciencia política y los estudios de comunicación. Entre sus textos más conocidos destacan Historia y crítica de la opinión pública y Teoría de la acción comunicativa, trabajos que examinan cómo el diálogo y el debate racional pueden sostener sociedades democráticas.

A lo largo de su carrera también participó activamente en debates políticos e intelectuales de la Alemania de posguerra, reflexionando sobre la memoria histórica, el papel de la democracia y el futuro de Europa.

El pensador alemán desarrolló la teoría de la acción comunicativa, una de las ideas más influyentes en filosofía social. / AFP

Un intelectual que influyó en la política y la cultura

Más allá del ámbito académico, Habermas fue considerado un intelectual público cuya voz tuvo peso en discusiones sobre ética, derechos humanos y política internacional.

Su pensamiento defendía la importancia del diálogo racional y el consenso democrático, ideas que se volvieron centrales para comprender la legitimidad de las instituciones en las sociedades modernas.

En reconocimiento a su trayectoria, recibió diversos premios internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, además de múltiples doctorados honoris causa en universidades del mundo.