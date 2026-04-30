‘El pobre es pobre porque quiere’: Canelo Álvarez y su polémica declaración

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a colocarse en el centro de la conversación, aunque esta vez no fue por su desempeño arriba del ring. El pugilista mexicano protagonizó un momento viral luego de emitir una declaración sobre la pobreza durante una charla en el podcast Cracks, conducido por Oso Trava.

Canelo Álvarez se prepara para volver a los encordados | AP

¿Qué dijo Canelo Álvarez?

Durante la entrevista, el campeón tapatío compartió su visión sobre la relación entre el dinero y la mentalidad financiera, lo que derivó en una frase que rápidamente se difundió en redes sociales. Sus palabras generaron una fuerte reacción entre usuarios que cuestionaron el enfoque del boxeador.

Yo siempre he dicho que el pobre es pobre porque quiere. Si no tienen la capacidad de pensar y si no tienes una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre. Dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni uno y va a querer gastar 15 millones”, expresó Álvarez durante la conversación.

Canelo Álvarez | MEXSPORT

El peleador mexicano explicó que, desde su perspectiva, la falta de educación financiera es uno de los principales factores que impiden a las personas generar y mantener riqueza. En ese sentido, enfatizó que el manejo del dinero requiere conocimiento y disciplina, más allá de los ingresos que se puedan obtener.

De acuerdo con su análisis, una persona sin preparación en temas económicos podría perder grandes sumas de dinero en poco tiempo. Con ese ejemplo, intentó ilustrar la importancia de adquirir hábitos financieros que permitan administrar recursos de manera adecuada.

Canelo Álvarez previo a una pelea | IG: @canelo

Reacción en redes tras las palabras del boxeador

Las declaraciones del ‘Canelo’ no pasaron desapercibidas y provocaron una ola de comentarios en plataformas digitales. Diversos usuarios calificaron la frase como insensible, señalando que no toma en cuenta factores estructurales que influyen en la pobreza.

El debate se intensificó al considerar el contexto social en México, donde múltiples sectores enfrentan condiciones económicas complejas. En ese escenario, las palabras del pugilista fueron interpretadas de distintas formas, lo que amplificó la discusión.

Mientras tanto, Álvarez continúa con su preparación para anunciar a su próximo rival, en medio de una conversación pública que dejó en segundo plano su actividad deportiva y colocó el foco en sus opiniones fuera del cuadrilátero.