Victoria impulsa el boxeo mexicano con nuevo campeonato avalado por el Consejo Mundial de Boxeo

Victoria dio un paso firme en su apuesta por el deporte al anunciar un nuevo campeonato de boxeo avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con el respaldo de figuras como Juan Manuel “Dinamita” Márquez y Mariana “La Barby” Juárez. Bajo el nombre “México Tierra de Victorias”.

La iniciativa busca abrir vitrina a jóvenes del pugilismo nacional, reforzando el compromiso de la marca Victoria con el desarrollo deportivo en el país.

Márquez y Juárez, ambos con historias de superación desde contextos adversos, coincidieron en la importancia de generar oportunidades reales para nuevas generaciones. Victoria, como impulsor principal, apuesta por convertir este torneo en una plataforma constante que conecte espectáculo, disciplina y proyección profesional.

El campeonato arrancará el 1 de mayo en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, teniendo como escenario la Plaza de la Patria. La cartelera inicial incluirá cuatro combates en la categoría de peso gallo, con transmisión confirmada a través de TV Azteca y Televisa.

Cinturón Victoria | CORTESÍA

¿Cómo funciona el campeonato Victoria?

El formato contempla una fase de eliminación directa. Los peleadores iniciarán en los Cuartos de Final el 1 de mayo; posteriormente, las Semifinales de la promotora Zanfer Boxing se disputarán el 5 de septiembre en Mérida, Yucatán, mientras que la Final se llevará a cabo el 21 de noviembre en la Ciudad de México.

En el caso de Latin KO, las Semifinales están programadas para el 19 de septiembre en Cancún y la Final se celebrará el 28 de noviembre en la CDMX.

El roster está dividido entre dos promotoras clave del boxeo: Latin KO y Zanfer Boxing.

Por Latin KO participarán Emiliano Toscano vs. Abraham Lezama y Ricardo Salgado vs. Armando García. Por Zanfer Boxing, los combates serán Juan Flores vs. Diego Salinas y Luis de la Mora vs. Mauro Gutiérrez. La combinación de ambas empresas apunta a elevar el nivel competitivo del torneo.

Presentación de “México Tierra de Victorias” | CORTESÍA

Documental “Tierra de Victorias”: el boxeo mexicano más allá del ring

Como parte de esta plataforma, Cerveza Victoria también presenta el documental Tierra de Victorias, dirigido por Alejandro Lubezki, producida por Autocinema, que retrata las historias reales del boxeo mexicano desde su origen. La pieza muestra el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia que se construyen fuera del ring, en gimnasios de barrio y comunidades que han hecho de este deporte una identidad nacional.

El documental recorre ciudades como Mérida, Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara, destacando a entrenadores, peleadores y espacios emblemáticos donde nacen las nuevas promesas. Más que peleas, la narrativa se enfoca en las historias que hay detrás de cada golpe y en las victorias cotidianas que definen al boxeo en México.

Disponible a partir del 1 de mayo en el canal oficial de YouTube de Cerveza Victoria, este contenido forma parte de una estrategia integral que busca conectar con audiencias más amplias y dar visibilidad al lado más auténtico del deporte.

La apuesta digital de Victoria para conectar con nuevas audiencias

La plataforma Tierra de Victorias también incluye una estrategia de contenido digital que busca ampliar el alcance del boxeo mexicano. Como parte de un acuerdo global, AB InBev y Netflix muestran su apoyo al deporte con funciones como Supernova Génesis, misma que fue patrocinada por Cerveza Victoria, eventos que llevan el boxeo a otro tipo de audiencias por canales fuera de los tradicionales.

Esta integración refuerza la intención de la marca de llevar el boxeo a nuevas generaciones, combinando deporte, entretenimiento y cultura digital. Con ello, Victoria no solo impulsa el talento dentro del ring, sino que también construye una narrativa contemporánea que acerca el pugilismo a públicos más jóvenes y diversos.