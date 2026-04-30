Sam Darnold, campeón de la NFL, compra equipo en México

​Sam Darnold, actual campeón del Super Bowl, se convertirá en accionista de los Osos de Monterrey. El quarterback visitará la ciudad el próximo 2 de mayo en el Estadio Banorte, casa de los Borregos del ITESM Monterrey. Aunque su visita ya estaba considerada, RÉCORD puede asegurar que el mariscal de campo se convertirá formalmente en accionista del equipo regiomontano que participa en la LFA.

​El titular de los Seahawks, quien hace unos meses levantó el trofeo Vince Lombardi tras un triunfo de 29-13 sobre los Patriots, llegará a México para ponerse la camiseta de uno de los equipos más importantes de la Liga de Futbol Americano Profesional en el país.

Sam Darnold con los Seahawks | AP

​Darnold, quien lanzó para 4,048 yardas la pasada temporada, será socio junto con personajes de la talla de Ryan Kalil (exjugador de las Panteras de Carolina), Christian McCaffrey, George Kittle y el exbasquetbolista Blake Griffin.

​Se sabe que la llegada de Darnold a los Osos representa la incorporación de un nuevo accionista de primer nivel que invierte en el deporte mexicano. Como parte del proceso de expansión que vive la LFA, el próximo año se integrarán nuevas franquicias en Cancún, Mérida y una más en Monterrey. La liga cuenta actualmente con el respaldo de Disney+ y ESPN, y en las últimas semanas ha tenido invitados de lujo como Will Hernández, jugador de los Cardinals de Arizona.

Invertirán en los Osos de Monterrey de la LFA | X @OsosLFA

​La relevancia que ha tomado la LFA se refleja en que Netflix grabó un documental sobre los Osos de Monterrey. En dicha producción se relatará cómo los accionistas estadounidenses de renombre adquirieron al equipo anteriormente conocido como Fundidores, para luego fundar la franquicia de los Osos, que resultaron subcampeones el año pasado tras una cerrada derrota ante los Mexicas de la Ciudad de México.

​Finalmente, se ratificó que el próximo 9 de mayo visitará la capital del país el miembro del Salón de la Fama, Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys. En este periodo, la LFA recibió una inversión histórica de 100 millones de dólares por parte del fondo Global Capital Center. Sin duda, este 2026 ha sido un año clave para la consolidación de la organización mexicana.